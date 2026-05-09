Elegir un cepillo dental parece una decisión menor… hasta que te enfrentas al estante completo. Cerdas suaves, medias, cabezales pequeños, diseños ergonómicos, versiones premium y modelos eléctricos compiten por llamar la atención. Pero cuando se trata de higiene bucal diaria, no todos ofrecen la misma experiencia ni la misma relación calidad-precio.

Por eso muchos consumidores consultan estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo que ha revisado distintos productos de cuidado personal vendidos en el país.

En el caso de los cepillos dentales, la Profeco ha evaluado información comercial, materiales, resistencia, etiquetado y desempeño general en diferentes comparativos retomados como referencia en México durante 2026.

La mejor marca de cepillos dentales según Profeco

Con base en análisis comparativos difundidos por la Profeco y reportes de consumo retomados por medios nacionales, una de las marcas mejor posicionadas en México ha sido Oral-B, especialmente en sus líneas manuales de uso diario.

La marca suele destacar por la calidad de sus cerdas, variedad de modelos, mangos ergonómicos y buena disponibilidad en supermercados, farmacias y tiendas de autoservicio. También mantiene fuerte presencia entre consumidores que buscan opciones confiables sin complicarse demasiado al comprar.

Entre los factores mejor valorados suelen encontrarse cabezales funcionales, comodidad de agarre, resistencia al uso constante y opciones para diferentes necesidades, como encías sensibles o limpieza profunda. Además, es común encontrar promociones en paquetes dobles o familiares.

Eso sí, el “mejor cepillo” también depende de la técnica de cepillado y de la recomendación dental personal. Para muchas personas, un modelo sencillo de cerdas suaves puede ser mejor que uno costoso usado de forma incorrecta.

Entre otras marcas bien evaluadas o bien posicionadas en el mercado mexicano aparecen:

Colgate

GUM

Sensodyne

Reach

Equate

Colgate es una de las opciones más accesibles y fáciles de encontrar. GUM suele ser buscada por usuarios interesados en cuidado de encías. Sensodyne mantiene buena reputación entre quienes tienen sensibilidad dental.

Al momento de elegir, muchos odontólogos recomiendan priorizar cerdas suaves, ya que limpian bien sin maltratar esmalte ni encías cuando se usan correctamente. También conviene cambiar el cepillo cada tres meses o antes si las cerdas ya están abiertas.

Otro punto clave es el tamaño del cabezal. Uno pequeño o mediano suele facilitar el acceso a zonas posteriores donde con frecuencia queda placa acumulada.

En precios de 2026, un cepillo manual básico puede costar entre 20 y 60 pesos, mientras líneas premium, multipaquetes o modelos especializados pueden ir de 70 a 180 pesos. Los eléctricos suelen costar bastante más.

Si buscas una apuesta confiable, fácil de encontrar y bien valorada en México, Oral-B suele mantenerse entre las referencias más sólidas. Pero la verdadera diferencia la hace un buen hábito diario: cepillado correcto, constancia y cambio oportuno del cepillo.