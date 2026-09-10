Planta vaporub: ¿para qué sirve, cómo se usa y qué precauciones debes tener?

Su característico aroma mentolado hace que sea fácil reconocerla. La planta conocida popularmente como vaporub forma parte de la medicina tradicional mexicana y, durante generaciones, se ha utilizado de distintas maneras para acompañar el alivio de algunas molestias respiratorias.

Su nombre científico es Plectranthus coleoides c.v. mintleaf y pertenece a la familia Lamiaceae, un grupo de plantas que incluye especies herbáceas y subarbustivas distribuidas principalmente en regiones tropicales de Asia, África, Australia y las islas del Pacífico.

Además de sus usos tradicionales, algunas especies de esta familia son apreciadas por sus características ornamentales y por los aceites esenciales presentes en sus tejidos.

Imagen generada con IA

¿Cómo identificar la planta vaporub?

Una de sus principales particularidades es su apariencia. Puede alcanzar hasta un metro de altura y desarrolla hojas carnosas de color verde, con una textura aterciopelada y un intenso olor que recuerda al mentol.

Sus flores también tienen una estructura característica, mientras que el tallo, las raíces y las hojas cuentan con una epidermis de una sola capa.

El aroma es precisamente uno de los elementos que más ha contribuido a su popularidad en los hogares mexicanos, donde suele cultivarse como planta ornamental y para recurrir a ella dentro de prácticas de medicina tradicional.

¿Para qué se utiliza tradicionalmente el vaporub?

En el caso del vaporub, se han estudiado propiedades antiinflamatorias, descongestionantes y antidiabéticas, además de posibles efectos relacionados con la relajación.

También contiene flavonoides y otros compuestos a los que se les atribuyen diferentes actividades biológicas.

Sin embargo, estos hallazgos no significan que la planta pueda sustituir un tratamiento médico. Su utilización como remedio casero forma parte de la medicina tradicional y debe hacerse con precaución.

Imagen generada con IA

¿Cómo se prepara el vaporub como remedio casero?

A lo largo del tiempo se han popularizado diferentes formas de aprovechar sus hojas. Entre las más conocidas se encuentran las siguientes:

Vaporizaciones: algunas personas colocan hojas de la planta en agua caliente para aprovechar su aroma y el vapor generado. Tradicionalmente se utiliza con la intención de ayudar a disminuir la sensación de congestión nasal.

Infusión: las hojas también se han utilizado para preparar bebidas calientes dentro de la medicina tradicional, especialmente durante cuadros asociados con gripe o malestar respiratorio.

Preparación con alcohol: otra práctica consiste en dejar reposar las hojas en alcohol y utilizar posteriormente la preparación de manera externa, principalmente sobre el pecho o alrededor de la zona nasal.

Pomada: las hojas pueden triturarse hasta formar una pasta y mezclarse con vaselina para elaborar un ungüento de uso externo, empleado tradicionalmente sobre el pecho.

Con aceite de oliva: también existe la costumbre de combinar hojas machacadas con aceite de oliva para preparar una mezcla destinada a usos externos.

Estas prácticas forman parte del conocimiento popular; no existe que una preparación casera sea segura o efectiva para todas las personas. En particular, no se recomienda introducir preparados de plantas o aceite dentro del oído, debido al riesgo de irritación o lesión.

Imagen generada con IA

Importante: no sustituye un tratamiento médico

Aunque el vaporub es utilizado tradicionalmente como remedio casero para algunas molestias respiratorias, no debe considerarse un tratamiento médico, ni sustituir los medicamentos indicados por un profesional de la salud.

Además, las preparaciones hechas en casa pueden provocar irritación, alergias o lesiones si se utilizan de manera incorrecta. No se recomienda ingerir la planta ni aplicar preparados caseros dentro de la nariz o los oídos.

Si una persona presenta dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor intenso o síntomas que empeoran o no desaparecen, debe acudir a un médico. En el caso de bebés y niños pequeños, cualquier dificultad respiratoria requiere especial atención.

Antes de utilizar esta planta con fines medicinales, especialmente en niños, embarazadas, adultos mayores o personas con alguna enfermedad, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud.