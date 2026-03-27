Luna Rosa 2026 en México, ¿qué día de abril se podrá ver y a qué hora?

La Luna Rosa será visible en México este mes de abril del 2026; se trata de uno de los eventos más esperados que ocurren durante la primavera y, año con año, capta la atención de los aficionados a la astronomía.

En lo mítico y simbólico, la Luna Rosa está profundamente ligada a la renovación, la fertilidad y los nuevos comienzos. No es casualidad que ocurra en abril, cuando la naturaleza “despierta”: florecen plantas, hay más luz y todo parece reiniciarse.

Día y hora para ver la Luna Rosa de abril en México

Luna Rosa en México. Especial

La Luna Rosa alcanzará su punto máximo el 2 de abril de 2026, momento en que el satélite alcanzará su fase llena. No obstante, en territorio mexicano podrá observarse desde la noche del 1 de abril.

El punto máximo del plenilunio ocurrirá a las 02:11 horas UTC, lo que equivale a las 20:11 horas (8:11 p. m.) del 1 de abril en la Ciudad de México. En ese instante, la Luna se ubicará en posición opuesta al Sol en longitud celeste, condición que define la fase llena.

Si bien este evento corresponde a un momento exacto, para los observadores terrestres la Luna se percibirá completamente iluminada durante aproximadamente un día antes y después. Por ello, será posible contemplar el fenómeno durante las noches del 1, 2 e incluso el 3 de abril.

¿Se vuelve rosa?

La Luna Rosa no es que la Luna realmente se vuelva de color rosa (aunque a veces puede verse con tonos cálidos). Es el nombre que recibe la luna llena de abril. Este término viene de tradiciones antiguas en América del Norte, especialmente de pueblos indígenas, que nombraban las lunas llenas según lo que ocurría en la naturaleza en esa época.

En este caso, “rosa” hace referencia a una flor silvestre llamada phlox, que florece en primavera y suele cubrir el suelo con tonos rosados. Por eso, la luna de ese mes quedó asociada con ese color, como símbolo del cambio de estación.

Aunque el nombre no implica que cambie de color, a veces sí puede verse rosada, naranja o rojiza, y esto pasa por:

La atmósfera: cuando la Luna está cerca del horizonte, la luz pasa por más aire

Polvo o contaminación : pueden intensificar tonos cálidos

Dispersión de la luz : un fenómeno similar al de los atardeceres

Es decir, no es que la Luna cambie, sino cómo la vemos desde la Tierra.

Rituales y creencias populares

Luna Rosa en México. Especial

Muchas personas aprovechan la Luna Rosa para hacer pequeños rituales simbólicos, como:

Escribir lo que quieren dejar atrás y “soltarlo”

Meditar o reflexionar sobre cambios personales

Agradecer lo que está creciendo en su vida

Cargar objetos simbólicos bajo la luz de la luna

Este fenómeno, para algunos representa un momento de transformación interna: dejar lo viejo, abrir espacio a lo nuevo y reconectar con uno mismo.

*mvg*