¿Multivitamínicos para envejecer más lento? El estudio COSMOS analiza su efecto en tu ADN

El envejecimiento es un proceso natural que la ciencia estudia desde distintas perspectivas. En los últimos años, la investigación ha puesto especial atención en la relación entre la nutrición y los mecanismos celulares que influyen en el paso del tiempo dentro del organismo.

A partir de este enfoque surge una pregunta clave: ¿los nutrientes que consumimos pueden influir en la forma en que envejecen nuestras células?

Cacao y multivitamínicos: ¿Frenan el reloj biológico? Canva.

¿Tu ADN tiene una edad distinta a la tuya?

Aunque la edad cronológica se calcula con base en la fecha de nacimiento, el cuerpo también posee una edad biológica que refleja el estado real de los tejidos y células.

Este concepto se estudia a través de la epigenética, una rama de la biología que analiza cómo se activan o se desactivan los genes sin modificar la estructura del ADN.

La epigenética funciona como un sistema de interruptores que regula la actividad genética según factores como la alimentación, el estrés o la exposición ambiental.

Uno de los mecanismos epigenéticos más estudiados es la metilación del ADN, un proceso químico que modifica la actividad de ciertos genes. Con el paso del tiempo, estas marcas químicas cambian y permiten a los científicos estimar lo que se conoce como reloj epigenético, una herramienta que mide la velocidad del envejecimiento celular.

Investigaciones publicadas en la revista científica Nature Medicine han analizado cómo diferentes factores influyen en estos relojes biológicos. Entre ellos, la nutrición y la disponibilidad de micronutrientes destacan como elementos importantes, ya que participan en procesos como la reparación del ADN, la producción de energía celular y la regulación de la inflamación.

La Organización Mundial de la Salud también señala que una alimentación equilibrada contribuye a un envejecimiento saludable al disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y proteger el funcionamiento celular.

¿Es posible frenar el envejecimiento? Lo que revela el estudio COSMOS

El ensayo clínico COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), es un proyecto científico que evaluó el efecto de distintos suplementos en la salud de adultos mayores.

El estudio analizó durante varios años a miles de participantes que recibieron dos tipos de suplementos:

multivitamínicos con minerales

extracto concentrado de cacao

Los resultados mostraron que quienes consumieron un suplemento multivitamínico-multimineral de forma diaria presentaron cambios asociados con una edad epigenética ligeramente menor en comparación con las personas que recibieron un placebo.

Este hallazgo no significa que las vitaminas rejuvenezcan el organismo ni que detengan el tiempo. Los científicos consideran que el beneficio podría relacionarse con el papel de los micronutrientes en procesos fundamentales del cuerpo.

Vitaminas como las del grupo B, así como minerales como el zinc o el selenio, participan en la reparación celular y en la protección del ADN frente al daño oxidativo. Cuando el organismo recibe estos nutrientes en cantidades adecuadas, los sistemas de mantenimiento celular funcionan con mayor eficiencia.

Especialistas de Mayo Clinic explican que una nutrición adecuada contribuye al funcionamiento de los mecanismos naturales de reparación del ADN y ayuda a reducir el impacto del estrés oxidativo, uno de los factores asociados con el envejecimiento.

Extracto de cacao: ¿realmente puede rejuvenecer las células?

El cacao ha generado gran interés en el ámbito científico debido a su alto contenido de flavonoides, compuestos antioxidantes presentes en varios alimentos de origen vegetal.

Diversos estudios han relacionado estos compuestos con beneficios cardiovasculares, entre ellos una mejor función de los vasos sanguíneos y una reducción moderada de la presión arterial. Estas propiedades motivaron a los investigadores a evaluar si el cacao también podría influir en los marcadores del envejecimiento biológico.

Sin embargo, los resultados del ensayo COSMOS mostraron una diferencia importante: el extracto de cacao no produjo cambios significativos en la edad biológica medida mediante relojes epigenéticos.

Este resultado no contradice los beneficios conocidos del cacao. Los flavonoides continúan asociados con mejoras en la salud cardiovascular. No obstante, el estudio indica que su impacto directo sobre las marcas químicas del envejecimiento del ADN parece ser limitado.

La explicación más probable es que cada nutriente participa en funciones específicas del organismo. Algunos compuestos influyen principalmente en la circulación sanguínea o en la inflamación, mientras que otros tienen un papel más directo en la regulación genética.

¿Quiénes se benefician más de la suplementación?

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los suplementos no generan el mismo efecto en todas las personas.

Los investigadores observaron que los beneficios más claros aparecieron en participantes que presentaban niveles bajos de micronutrientes o dietas menos equilibradas al inicio del estudio.

Esto coincide con lo que señalan múltiples instituciones de salud: los suplementos funcionan principalmente como una herramienta para corregir deficiencias nutricionales.

En personas que mantienen una dieta variada y equilibrada, el impacto de un multivitamínico suele ser más limitado. En cambio, quienes presentan carencias nutricionales pueden experimentar mejoras en diversos procesos fisiológicos cuando corrigen esas deficiencias.

Factores como el estrés, el envejecimiento, ciertas enfermedades o las dietas restrictivas pueden aumentar el riesgo de déficit de vitaminas y minerales. En esos casos, la suplementación supervisada por un profesional de la salud puede resultar una opción adecuada.

La investigación científica continúa explorando cómo la nutrición influye en los procesos biológicos del envejecimiento. Los resultados del estudio COSMOS sugieren que los multivitamínicos pueden tener un efecto modesto en algunos marcadores de edad biológica, especialmente en personas con deficiencias nutricionales.

En contraste, el extracto de cacao mantiene su reputación como aliado de la salud cardiovascular, aunque su impacto directo en los relojes epigenéticos no mostró resultados significativos en esta investigación.

La evidencia disponible indica que el envejecimiento celular depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el estilo de vida y el equilibrio de nutrientes que el organismo recibe a lo largo de la vida.