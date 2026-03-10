¿Qué hacer con niños en Xochimilco? Planes divertidos para disfrutar en familia

Si estás buscando actividades con niños en Xochimilco, esta alcaldía de la Ciudad de México, famosa por su zona lacustre y su riqueza natural, tiene muchas opciones para disfrutar en familia.

Desde ver aves migratorias y hacer un picnic en la naturaleza, hasta visitar museos o espacios recreativos donde los niños puedan aprender y divertirse. Aquí te contamos algunos lugares imperdibles para una salida familiar en Xochimilco.

Actividades con niños en Xochimilco

¿Qué hacer en el Parque Ecológico Xochimilco?

Si lo que buscas es un plan relajado y rodeado de naturaleza, el Parque Ecológico de Xochimilco es una excelente opción para visitar con niños.

En este espacio natural podrán observar aves migratorias como garzas y patos, caminar entre áreas verdes y disfrutar de un picnic familiar mientras los más pequeños corren y juegan al aire libre.

Al tratarse de un lugar abierto, se recomienda llevar gorra o sombrero, protector solar y agua, especialmente si planean pasar varias horas disfrutando del entorno.

Precio:

​Entrada libre.

Ubicación:

​Anillo Periférico 1, Col. Ciénega Grande, Xochimilco, 16036 Ciudad de México, CDMX.

Jardín del Arte Xochimilco

Otro de los lugares recreativos que puedes disfrutar en familia es el Jardín del Arte Xochimilco, ubicado en el Centro Histórico de la alcaldía.

Este espacio destaca por su kiosco tradicional, donde con frecuencia se realizan actividades artísticas, eventos culturales y ferias artesanales. Es un lugar ideal para pasear, conocer un poco de la cultura local y disfrutar de un momento tranquilo con los niños.

Ubicación:

​Centro Histórico de Xochimilco, Ciudad de México.

¿Qué hacer con niños en Xochimilco? Foto: Alcaldía de Xochimilco

Museo Dolores Olmedo

El Museo Dolores Olmedo es una visita que puede resultar muy especial para los niños. En sus jardines habitan pavos reales y xoloitzcuintles, una raza de perro originaria de México que suele llamar mucho la atención de los más pequeños.

Además de convivir con estos animales, las familias pueden recorrer la hermosa hacienda que alberga el museo y admirar obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y piezas de arte prehispánico.

Se trata de un lugar donde arte, historia y naturaleza se combinan, haciendo de la visita una experiencia educativa y divertida para los niños.

Ubicación:

​Av. México 5843, La Noria, Xochimilco, Ciudad de México.

Precios

​Público general: $50.

​Estudiantes y maestros: $25.

​Niños menores de 6 años, personas con discapacidad y adultos mayores: $5.

​Público extranjero: $100.

​Martes: generalmente entrada libre.

Si estás buscando planes para salir con tus hijos en la CDMX, Xochimilco es una excelente opción para conectar y disfrutar de naturaleza, cultura y actividades recreativas en familia.

Desde parques ecológicos hasta museos y espacios deportivos, esta alcaldía ofrece alternativas para pasar un día diferente con los más pequeños mientras descubren parte de la riqueza natural y cultural de la ciudad.