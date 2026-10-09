¡Increíble pero cierto! El INAH se rinde ante Britney Spears y este museo de CDMX le hará un evento GRATIS

La música de Britney Spears llegará a un recinto histórico de la Ciudad de México con una actividad que promete despertar la nostalgia de los millennials y conquistar a las nuevas generaciones.

¿Cuándo será el evento gratuito de Britney Spears en CDMX?

El Museo Casa de Carranza, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organizará una sesión de escucha dedicada a la llamada princesa del pop, con entrada libre y un cupo limitado a 80 personas.

Los fans podrán disfrutar de los grandes éxitos de la princesa del pop en un recinto histórico de la capital. REUTERS

La cita será este sábado 10 de octubre de 2026, a partir de las 12:00 horas, en un espacio que habitualmente transporta a sus visitantes a uno de los periodos más importantes de la historia mexicana.

Esta vez, sin embargo, el protagonismo será para los éxitos que convirtieron a Britney en una de las figuras más influyentes de la música pop internacional. El anuncio fue compartido por el museo a través de sus redes sociales y rápidamente despertó el entusiasmo de los seguidores de la cantante.

Además de escuchar algunas de sus canciones más emblemáticas, los asistentes podrán conocer más sobre su trayectoria, en una actividad guiada por Arlette Soto y Claudio Cervantes.

¿Qué canciones de Britney Spears se escucharán en el evento del INAH?

La actividad lleva por nombre Britney Spears. La princesa del pop y busca ofrecer una experiencia musical alrededor de la carrera de una artista que marcó a toda una generación.

La sesión de escucha Britney Spears. La princesa del pop comenzará a las 12:00 horas y tendrá un aforo limitado a 80 personas. IMDb

Desde su irrupción a finales de los años noventa, la cantante estadounidense se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus coreografías, videoclips y canciones que dominaron las listas de popularidad.

Temas como ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic, I'm a Slave 4 U, Gimme More, Womanizer y Criminal forman parte del repertorio más reconocido de la intérprete y son algunos de los títulos que los fans esperan escuchar durante la sesión.

¿Por qué no puedes perderte el evento de Britney Spears en la CDMX?

Más allá de la nostalgia, la actividad también representa una oportunidad para acercarse a la historia de Britney, cuya influencia trascendió la música para convertirse en un referente de la cultura popular.

Canciones como Toxic, ...Baby One More Time y Gimme More forman parte de los éxitos que identifican la carrera de la cantante estadounidense. IG britneyspears

Su evolución artística, su impacto en la industria del entretenimiento y la relación que mantiene con sus seguidores forman parte de una trayectoria que sigue generando conversación.

Aunque el recinto pertenece al INAH, institución asociada con la conservación y difusión del patrimonio histórico y arqueológico de México, esta iniciativa demuestra cómo los espacios culturales también pueden abrir sus puertas a expresiones contemporáneas y fenómenos globales.

¿Dónde será la sesión de escucha de Britney Spears?

Si quieres sumarte a esta experiencia musical, toma nota de los detalles. La entrada será gratuita, aunque el aforo estará limitado a 80 personas, por lo que conviene considerar la capacidad reducida del recinto.

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: A partir de las 12:00 horas

Sede: Museo Casa de Carranza, Río Lerma 35, esquina con Río Amazonas, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México

Costo y cupo: Entrada libre, con aforo limitado a 80 personas

Guías de la sesión: Arlette Soto y Claudio Cervantes

¿Cómo llegar al Museo Casa de Carranza?

El recinto se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, una zona céntrica de la capital con distintas alternativas de transporte público. Entre las opciones para acercarte están las estaciones Hamburgo y Reforma del Metrobús, así como Insurgentes de la Línea 1 del Metro. Desde cualquiera de ellas, es recomendable revisar la ruta a pie para llegar a Río Lerma 35.

El Museo Casa de Carranza apuesta por la cultura pop con una actividad que busca reunir a los admiradores de Britney Spears. IG museocasadecarranza

El museo ocupa una casa de estilo porfiriano que fue residencia de Venustiano Carranza y conserva objetos personales vinculados con el político y la Revolución Mexicana. No obstante, también ha albergado actividades y exposiciones relacionadas con la cultura popular, como una muestra dedicada a Godzilla que presentó figuras coleccionables, juguetes, esculturas y dibujos sobre la historia del monstruo japonés.

Con esta sesión, el Museo Casa de Carranza apuesta por acercarse a públicos distintos a través de la música y la cultura pop. Para los admiradores de Britney Spears, será una oportunidad de reunirse, escuchar sus canciones favoritas y recordar por qué la cantante sigue siendo una figura fundamental del pop.