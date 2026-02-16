Rituales para atraer la abundancia en el Año Nuevo Chino

Este 17 de febrero, da inicio el Año Nuevo Chino, siguiendo el calendario lunar. Esta es una nueva oportunidad para atraer la buena fortuna. Si te fallaron los del 31 de diciembre, sigue estos rituales para atraer la abundancia en el año del Caballo de Fuego.

Cada año, entre enero y febrero, tanto en China como en otros países de Asia, se preparan para celebrar el Año Nuevo Lunar, también conocido como Festival de Primavera y, en occidente, como Año Nuevo Chino.

Sin embargo, no se trata solo del paso de un año a otro, sino que es considerada la festividad más importante en la cultura china, un periodo cargado de simbolismo, tradiciones familiares y rituales destinados a atraer prosperidad, salud y buena fortuna.

De ahí que, en 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), haya incluido las prácticas sociales del Año Nuevo Chino en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A diferencia del Año Nuevo en occidente, aunque el Año Nuevo Lunar comienza con la primera luna nueva del calendario lunisolar chino, las celebraciones se extienden durante 15 días.

En este periodo, las familias limpian sus hogares, decoran con elementos rojos, realizan ofrendas y comparten banquetes simbólicos. Más allá del festejo, el objetivo es atraer abundancia en todas sus formas.

Para que esta también llegue a tu vida, sigue estos rituales para atraer la abundancia en este Año Nuevo Chino.

2026 es el Año del Caballo de Fuego, que simboliza energía intensa y cambios rápidos Canva

Limpieza profunda del hogar para barrer la mala fortuna

Es uno de los rituales más importantes y debe realizarse antes de que inicie el Año Nuevo. Este consiste en una limpieza general de la casa, para, de forma simbólica, eliminar la mala suerte acumulada durante el año anterior.

Pero ojo, barre solo antes del 17 de febrero. Una vez que comienza el nuevo año, debes evitarlo, al menos los primeros días, de lo contrario, podrías “ahuyentar” la buena fortuna recién llegada.

Decoraciones rojas y doradas

¿Te has dado cuenta que estos colores están muy presentes en el Año Nuevo Chino? La razón es que se asocian a la prosperidad. Mientras el rojo representa felicidad, éxito y protección contra energías negativas, el dorado se asocia con la riqueza y poder.

Así que no dudes poner en tu casa faroles, recortes de papel con símbolos de fortuna u otras decoraciones con estos colores, alusivas a la cultura china, para atraer la abundancia en este nuevo ciclo.

Regalar sobres con dinero es una forma de compartir la abundancia Canva

Regalar sobres rojos con dinero

La cultura china nos demuestra que, para atraer la prosperidad, también hay que compartir. Por eso, uno de los rituales más populares es entregar sobres rojos con dinero, llamados hongbao.

Esta tradición simboliza la transmisión de buena suerte y prosperidad, especialmente de los adultos hacia los niños o personas solteras. De alguna forma, el dinero dentro del sobre representa un deseo de éxito y estabilidad financiera.

Eso sí, al momento de rellenar tus sobres con dinero, prefiere los números pares, evitando el cuatro, pues en mandarín suena similar a la palabra “muerte”.

Cena en familia para atraer la abundancia en la mesa

Tal como ocurre en México y otros países de occidente, la cena en víspera del Año Nuevo es uno de los momentos centrales de la celebración. Durante esta, no solo se come en familia para atraer la unión familiar, también se seleccionan cuidadosamente los platillos.

Cada uno de los que se incluye en la cena del Año Nuevo Chino, está cargado de simbolismo. Por ejemplo, los dumplings, simbolizan la riqueza, al tener similitud con los antiguos lingotes de oro. Otros platillos que no faltan en la celebración, y puedes consumir en casa, son:

Pescado (yú): su pronunciación es similar a “excedente”, por lo que representa abundancia .

. Fideos largos: representan longevidad.

Pastel de arroz glutinoso (niángāo): su nombre suena parecido a “año más alto”, simbolizando progreso.

Además de estos rituales, hay otros gestos que suelen seguir algunas familias para atraer la prosperidad. Uno que resulta curioso, es evitar las palabras negativas durante los primeros días del año y tiene sentido, pues, en la cultura china, el lenguaje tiene poder simbólico.

Por lo tanto, olvídate de pronunciar palabras relacionadas con enfermedad, muerte o fracaso, al menos hasta que pasen los 15 días de celebración.

Asimismo, procura saldar tus deudas antes de que inicie el año, así evitarás comenzar el ciclo con cargas económicas y energéticas.

Finalmente, puedes recibir el Año Nuevo Chino estrenando ropa roja, de esta forma, no solo simbolizas un nuevo comienzo, sino que refuerzas el deseo de buena fortuna.

Eso sí, debemos tomar en cuenta que, aunque para muchos, la abundancia y buena fortuna se asocia con la riqueza económica, en la cultura china se trata de un concepto integral.

La comida también ayuda a atraer la abundancia en el Año Nuevo Chino Canva

¿Qué significa la abundancia en la cultura china?

La abundancia en la cultura china va más allá de la riqueza económica. En el pensamiento cultural influido por el confucianismo, el taoísmo y las creencias populares, la prosperidad está vinculada al equilibrio, la armonía familiar, la salud y la estabilidad social.

Por eso, las festividades tradicionales chinas refuerzan valores como la piedad filial, la unidad familiar y la continuidad generacional.

En este sentido, la abundancia se asocia con salud y longevidad; descendencia y continuidad familiar; estabilidad económica; armonía en el hogar y buena fortuna en el trabajo o los negocios.

Sigue estos rituales y atrae la abundancia en todos los aspectos de tu vida para este Año Nuevo Chino. Siempre es una buena oportunidad para empezar de cero.