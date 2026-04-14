¡Entre sobres y nostalgia! Lo que debes saber del álbum del Mundial 2026

La fiebre por el álbum del Mundial ya comenzó en México. A poco más de dos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección oficial de Panini ya está lista para volver a conquistar a millones de aficionados, desde coleccionistas experimentados hasta quienes apenas se suman a esta tradición.

Pero más allá de la emoción, hay preguntas clave que todos se hacen: ¿cuánto cuesta llenar el álbum?, ¿cuánto valen los sobres?, ¿y qué cambia respecto a Qatar 2022? Aquí te lo explicamos.

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

El álbum oficial ya comenzó su preventa en México desde abril de 2026, adelantándose al torneo para permitir que los aficionados tengan tiempo suficiente de completarlo antes del arranque del Mundial.

Como suele ocurrir, estará disponible en puestos de periódicos, tiendas de autoservicio y plataformas digitales, además de activaciones especiales en distintas ciudades desde el 30 de abril, según informó Panini.

¿Cuánto cuestan las estampas del Mundial 2026?

Uno de los temas más comentados es el precio. Para esta edición:

Cada sobre cuesta 25 pesos

Cada sobre incluye 7 estampas

Esto representa un cambio respecto a Qatar 2022, donde:

El sobre costaba 18 pesos

Incluía 5 estampas

A simple vista parece más caro, pero el dato clave está en el costo por pieza.

¿Realmente es más caro este álbum?

No necesariamente. Si se hace el cálculo:

Qatar 2022: $3.60 por estampa

$3.60 por estampa Mundial 2026: aproximadamente $3.57 por estampa

Es decir, el precio por estampa incluso baja ligeramente, lo que mantiene el valor de la colección pese al aumento en el costo del sobre.

¿Cuántos sobres necesitas para llenar el álbum?

Otro punto importante para los coleccionistas es cuánto tendrán que invertir en total.

Para Qatar 2022: se estimaban 144 sobres

Para 2026: se calculan alrededor de 140 sobres

Esto significa que, aunque el álbum será más grande —debido a que el torneo ahora tendrá más selecciones—, la eficiencia para completarlo mejora ligeramente.

¿Qué trae de nuevo el álbum del Mundial 2026?

Esta edición no solo crece en tamaño, sino también en contenido:

Más selecciones (el Mundial tendrá 48 equipos)

Mayor diversidad de jugadores

Más páginas y secciones especiales

El objetivo es reflejar la dimensión histórica de esta Copa del Mundo, que será la más grande organizada hasta ahora, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

El verdadero valor: más allá del precio

Aunque el costo siempre genera debate, el álbum del Mundial sigue siendo mucho más que una colección.

El intercambio de estampas, las reuniones improvisadas para cambiar repetidas y la emoción de encontrar una “difícil” forman parte de una experiencia colectiva que se repite cada cuatro años.

¿Vale la pena comprarlo?

Si eres fan del futbol o simplemente disfrutas coleccionar, la respuesta suele ser sí. A pesar de los ajustes en precio, el equilibrio entre contenido y costo se mantiene, y la experiencia sigue siendo uno de los rituales más queridos alrededor del Mundial.