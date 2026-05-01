Wendy fue brutalmente atacada por su pareja en Edomex; pide justicia y protección

Lo que pensó que sería una relación estable, llevó a Wendy al borde de la muerte, pues su pareja el enfermero Pedro Jared de 23 años la apuñaló más de 25 veces el pasado 10 de marzo en Ecatepec, Estado de México, por lo que estuvo en coma temporal luchando por su vida y hoy es INTIMIDADA por la familia de su agresor, por lo que piden medidas de protección.

Wendy narró que al inicio la relación estaba bien, pero posteriormente empezó a cambiar y ser muy celoso, por lo que tan sólo hacer algún comentario provocaba que la agrediera.

La víctima Especial

“Él ya tenía un arma, con la cual muchas ocasiones empezó a amedrentarme con esa arma de hecho me llegó a dar cachazos y así, pues muy feo, yo ya le tenía demasiado miedo, era como si yo voy y denuncio, porque el mismo me decía tus denuncias no van a proceder Wendy”

Wendy tiene miedo

El miedo hizo que la joven no lo denunciara, sin embargo, el pasado 10 de marzo, las agresiones fueron mayores y la apuñaló en 25 ocasiones "Las lesiones fueron en esófago, tráquea, faringe, pulmón entré en un paro cardiaco, fue riñón, hígado y vesícula…. Debido a que me lesionó el pulmón me tuvieron que poner un tubo pleural para que volviera a tener su función", explicó

Aunque constantemente era violentada tenía temor, pues además de amenazarla con difundir videos íntimos de ella, incluso maltrataba a las mascotas que le regalaba.

Las heridas Especial

“Me empezó a decir yo queme tu sapito, me empezó a describir cómo lo hizo sufrir yo me le quede viendo, no, no puedes hacer esto…Luego me regaló un gatito igual fue lo mismo, así era”.

Y hoy la pesadilla para Wendy no ha terminado, pues la familia de Pedro Jared quien fue detenido el 21 de abril, la amedrenta.

"Yo ingreso al hospital La Raza y creo que como a la semana más o menos entra la prima al hospital ella es enfermera de La Raza…y me empieza a decir que retire las cosas que ya no la haga de emoción... en ese momento yo no podía hablar tenía lesionadas las cuerdas, yo nada más le decía que sí porque me daba miedo me pasara un medicamento si llegaba a decir otra cosa", agregó.

Solo le dieron un número telefónico para reportes

Y pese a ello, solo cuenta con un número telefónico donde reportar si le ocurre algo, por lo que tiene temor, pues incluso durante la audiencia inicial aseguran que Pedro Jared tenía una actitud burlona e intimidante.

“El gobierno estatal, el gobierno municipal le están dando medida de protección, pero es una medida de protección aleatoria que quiere decir esto: que van te dejan un número y si te pasa hago nos hablas, yo creo que es imprudente no dejar una medida de protección fija", señaló Carlos Mata, presidente de Fundación Delos, quienes apoyan a Wendy.

Hoy su vida no es la misma y vive con temor por su familia y su hija, por lo que exige justicia.

"No se me hace justo que esta persona reciba 20 años, esta persona va a salir y va a salir con más coraje, va a salir con más ira… que ahora si se me proteja que se me dé una seguridad, que si esté alguien cuidándome".

Este viernes será la audiencia de continuación el juez determinará si el señalado será vinculado a proceso.

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