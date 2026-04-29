Rehabilitan arterias clave en el Oriente del Edomex

Ante la proximidad de la justa mundialista, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acelera los trabajos de rehabilitación en el Periférico Oriente y la Avenida Central.

Estas intervenciones buscan transformar la movilidad en una de las regiones más densamente pobladas del país.

El proyecto de modernización vial impactará directamente en la calidad de vida de más de 2 millones de habitantes y agilizará el tránsito diario de 180 mil automovilistas que circulan por estas arterias que conectan al Estado de México con la capital del país.

Rescate de vialidades estratégicas

La administración estatal enfoca sus esfuerzos en revertir el deterioro causado por la falta de mantenimiento en administraciones pasadas.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, destacó la relevancia de intervenir zonas que habían sido ignoradas durante largo tiempo.

“Eran vialidades que fueron abandonadas por décadas y que ahorita estamos interviniendo. En Avenida Central 3.8 kilómetros pertenecen a Nezahualcóyotl y cinco kilómetros que pertenecen al municipio de Ecatepec, estamos hablando de una intervención de casi nueve kilómetros”, señaló.

En la Avenida Central, la rehabilitación de los nueve kilómetros entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, registra un avance del 70 por ciento.

Por su parte, en el Periférico Oriente, los trabajos se extienden a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta la Alameda Oriente, donde el progreso físico de la obra ya alcanza el 85 por ciento.

La intervención no se limita únicamente al reencarpetamiento. El programa de obra contempla una reingeniería funcional que incluye el fresado de la carpeta existente, colocación de nuevo asfalto, renivelación de pozos de visita y rejillas, así como mejoras sustanciales en el sistema de drenaje para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Para garantizar traslados más eficientes y seguros, se realiza la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, además de un sistema de luminarias de última tecnología.

Complementariamente, las cuadrillas trabajan en la limpieza de camellones, rehabilitación de carriles laterales y la construcción de banquetas bajo el concepto de "senderos seguros".

La mejora en los tiempos de traslado no sólo beneficiará al transporte particular, sino que optimizará las cadenas de suministro y el flujo de mercancías en el Valle de México, factor clave para la competitividad económica regional en el marco de los eventos internacionales previstos para este año.