Clausuran predio en Edomex por cambio de uso de suelo forestal

En el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, fueron clausurados dos predios por cambiar el uso de suelo en terrenos forestales pertenecientes a la federación, por lo que también se iniciaron procedimientos administrativos en contra de los presuntos responsables.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que se estableció la clausura total temporal de actividades, debido a la remoción ilegal de 1.78 hectáreas de bosque de pino sin contar con las autorizaciones correspondientes en materia ambiental.

El pasado 24 de abril, en atención a una denuncia popular, personal de la Profepa hizo una visita de inspección en la localidad de San Fernando. Durante la diligencia, se detectó el cambio de uso de suelo en dos puntos cercanos, donde se removió la vegetación forestal en una superficie aproximada de 1.78 hectáreas de bosque de pino”.

Foto: Especial

Cuando el personal de la Profepa solicitó a las personas que removían la vegetación la autorización que respaldara dichos trabajos, lo cual es indispensable para hacer trabajos de esa índole, por lo que al no existir los documentos que sustentaran las actividades, se procedió con la clausura.

La clausura permanecerá vigente hasta que se determine la situación jurídica del caso y se garantice el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable”.

Foto: Especial

Finalmente, la Profepa afirmó continuará con las acciones necesarias para dar seguimiento al procedimiento administrativo, así como para prevenir y sancionar actividades que afecten los ecosistemas forestales.

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