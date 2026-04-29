Ventarrón desprende techos de escuela en Edomex; papás temen por sus hijos

Un video que ha sido difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que los techos de aulas provisionales de la escuela primaria Plenum XXI en el municipio de Chicoloapan en el Estado de México salieron volando en medio del fuerte ventarrón.

Padres de familia de los niños se mostraron preocupados debido a que en esos recintos estudian todos los días los niños por lo cual corren peligro, dijeron.

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Por fortuna no hubo heridos

Afortunadamente al momento de los hechos no había alumnos por lo que nadie salió herido, sin embargo, los tutores, mamás y papás exigieron a las autoridades competentes que esas aulas designadas como provisionales sean sustituidas por unas permanentes que garanticen la seguridad del estudiantado.

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Se trata del techo de tres salones provisionales ubicados en el extremo poniente de la escuela.

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