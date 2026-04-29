Le dan pastilla a adolescente en fiesta y acaba desorientado en el Mexibús

Un joven en situación vulnerable, quien al parecer estaba intoxicado, corría riesgo al estar en zona prohibida de la estación Nuevo Laredo del Mexibús en el Estado de México, por lo que elementos de la policía municipal lo resguardaron.

Asimismo, le brindaron contención psicológica y lo trasladaron a salvo a su domicilio, en Los Héroes Tecámac.

Casi cae al carril confinado

Se informó que al realizar patrullajes en vía Morelos, policías de Tránsito recibieron el reporte de un joven en probable riesgo en una estación del Mexibús, por lo que se trasladaron al punto.

En el lugar hallaron a un adolescente en aparente estado de intoxicación y que al parecer pretendía aventarse al carril confinado, por lo que los elementos lo resguardaron y pidieron la intervención de paramédicos de Protección Civil, quienes determinaron que consumió alguna sustancia, pero no requería traslado hospitalario.

Elementos de la Unidad de Atención a Víctimas acudieron para brindar contención psicológica y estabilizar al joven, quien señaló que acudió a una reunión con amigos en la zona y le dieron una pastilla cuyo contenido desconocía, por lo que no supo cómo llegó a la estación del Mexibús.

Una vez estabilizado, el menor pudo recordar su domicilio y fue trasladado por policías, quienes lo entregaron a salvo con su madre.

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