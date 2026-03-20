Vinculan a proceso al ‘Comandante Callejas’ en Edomex; cobraba cuota mensual a comerciante

José Armando ‘N’, alias ‘Comandante Callejas’, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex informó que el ‘Comandante Callejas’ era un objetivo prioritario para las autoridades por ser considerado generador de violencia de alto impacto y líder de una célula delictiva de un grupo delictivo originario de Michoacán.

Cabe recordar que José Armando fue detenido por elementos de Seguridad estatales y federales en el municipio de San Juan Totolac, en Tlaxcala.

A proceso por extorsión a comerciante

'Comante Callejas', detenido. Especial

La investigación señala que, en marzo de 2024, el hoy imputado llegó a un establecimiento tipo bar, en compañía de dos personas y se ostentó como ‘El Comandante Callejas, jefe de la Familia Michoacana’.

José Armando amenazó a la víctima para obligarla a entregarle una cuota mensual de dinero, ya que, en caso de negarse, le haría daño a su familia e incendiaría su negocio. Por temor a sufrir algún daño, la víctima le entregaba lo solicitado.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a los presuntos responsables, por lo que obtuvo la orden de aprehensión.

Los otros dos sujetos involucrados en dicho ilícito, ya fueron detenidos y sentenciados. En tanto, tras la detención de ‘Callejas’ y al analizar los datos recabados, la Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso, le impuso como medida cautelar prisión preventiva y el plazo de un mes de investigación complementaria.

¿Quién es el ‘Comandante Callejas?

De ‘Callejas0’ se sabe que se unió a la Familia Michoacana hace más de 20 años, en los tianguis de la zona oriente del Edomex, en donde se encargaba dle cobro de piso.

Actualmente sus actividades delictivas se relacionan con los delitos de extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo, entre otros.

José Armando ‘N’, es identificado como uno de los principales operadores de Josué ‘N’, alias ‘Tuerto’’ y/o ‘Colibrí’, así como de los hermanos Hurtado Olascoaga, principales objetivos del grupo delictivo en Michoacán, quienes cuentan con ofrecimientos de recompensa por información que ayude a su captura.

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