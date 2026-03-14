Cae 'Callejas', extorsionador y objetivo prioritario en el Edomex

Luego de varios meses de investigación y tras una denuncia ciudadana, autoridades federales y del Estado de México lograron la captura de José Armando “N”, alias “Callejas”, considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en diversos delitos.

La detención ocurrió en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde elementos de distintas corporaciones montaron un operativo coordinado. En la acción participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad mexiquense.

José Armando “N”, alias “Callejas” Especial

Extorsionador y otros delitos

De acuerdo con las autoridades, “Callejas” es investigado principalmente por extorsión, aunque también estaría relacionado con delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos. Su captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado de México.

Investigaciones señalan que el sujeto exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio. Operaba en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en el Edomex.

Las indagatorias apuntan a que el detenido formaría parte de una célula delictiva dedicada a extorsionar y operar en distintos delitos en territorio mexiquense, lo que lo colocó en la lista de objetivos prioritarios para las autoridades.

Tras su arresto, José Armando “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes del grupo criminal con el que presuntamente operaba.

*bb