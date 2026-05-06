Dictan prisión preventiva contra integrantes de “Los Julios” por secuestro

Un juez dictó prisión preventiva contra Alexis Ricardo "N”, alias "El Lobito" y Valentín "N", quienes son investigados por su posible participación en el delito de secuestro, aunque aún falta que se establezca plenamente la participación del primer individuo en el homicidio de una familia en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

En la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se estableció que en marzo ambos sujetos, con otro más que está plenamente identificado, acudieron a un comercio informal en la colonia Satélite, en el municipio de Naucalpan, en donde amenazaron al propietario para que les entregara una suma de dinero.

Al negarse, los agresores, quienes se ostentaron como integrantes de ‘Los Julios’, obligaron a la víctima a abordar el vehículo y comenzaron la marcha; al mismo tiempo, con un arma de fuego amenazaron con dispararle si se seguía negando a sus exigencias refiriéndole ‘tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto’, por lo que habría accedido a entregarles numerario para que la liberaran”.

Fue por este caso que Alexis Ricardo y su escolta Valentín “N” fueron detenidos el 4 de mayo e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en la audiencia inicial se estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó el próximo 9 de mayo para la continuación de la audiencia.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

"Lobito" suma acusaciones

La FGJEM añadió que en sus investigaciones, “Lobito” es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

La fiscalía mexiquense recordó que también fueron detenidos Enrique "N" y Luis Enrique "N" en la misma acción, quienes también permanecerán en prisión preventiva y que son investigados por el delito de extorsión.

Los hechos por los que se les investiga ocurrieron el pasado 5 de marzo, cuando los investigados habrían amenazado a la víctima al interior de una tienda de abarrotes, supuestamente de su propiedad, con el fin de que realizara el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla, amenazándola con un arma de fuego señalándole que ‘la matarían si no les pagaba’, por lo que la víctima les entregó dinero”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Tras la detención de Enrique "N" y Luis Enrique "N", este último padre del primero y a quien se le relaciona con el autodenominado sindicato Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), grupo dedicado a actividades ilegales, como despojos y huachicoleo de agua, hubo bloqueos en Periférico Norte para presionar a las autoridades para que los liberaran.

Finalmente, la fiscalía del Estado de México dijo que adicionalmente a la detención de esos cuatro sujetos, se obtuvo información que establece la probable participación de Alexis Ricardo "N" y Luis Enrique "N", en el homicidio de cuatro integrantes de una familia registrado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

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