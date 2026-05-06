Casi millón y medio de mexiquenses participan en Simulacro Nacional

Con la participación de 1.4 millones de mexiquenses, se llevó a cabo el primer Simulacro Nacional 2026, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 en epicentro en las costas de Guerrero.

La gobernadora Delfina Gómez detalló que se inscribieron 19 mil 819 inmuebles de la entidad; en cuando a la efectividad de la alerta sísmica, ésta se escucho en los 125 municipios del Estado de México, mientras que el tiempo de evacuación fue, en promedio, de dos minutos con 30 segundos.

La mandataria estatal mencionó que, en comparación al año pasado, hubo un incremento de dos mil personas que participaron en el simulacro.

Foto: Especial

Esto nos permite evaluar que día con día la sociedad y las dependencias van tomando conciencia de lo importe que son estos simulacros, para que cuando sea real podamos tener esa participación y la seguridad de que se pueden salvar vidas”, destacó.

En el simulacro, dijo, se tuvo apoyo de 10 mil altavoces, 20 mil cámaras de vigilancia, unidades de emergencias médicas, drones, binomios caninos y más de 283 mil personas servidoras públicas de las distintas dependencias participantes

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