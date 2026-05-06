Nezahualcóyotl se llenará de literatura y futbol con feria del libro

Con la finalidad de fortalecer la difusión cultural en Nezahualcóyotl, Estado de México, a través del fomento a la lectura, actividades artísticas, educativas y libros a bajo costo, se llevará a cabo la Feria del Libro Neza 2026, del 13 al 17 de mayo de 10 de la mañana a 9 de la noche.

La feria contará con la participación de 100 expositores, alrededor de 200 sellos editoriales, así como más de 50 escritores, poetas, periodistas, dramaturgos, analistas, cronistas y músicos para todos los gustos y todas las edades.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, mencionó que esta feria que se realiza en coordinación con la Brigada Para Leer en Libertad, se presentará la Colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica (FCE), que consta de 27 títulos literarios que actualmente se distribuyen en 14 países América Latina de manera gratuita a jóvenes entre 15 y 30 años de edad.

Por lo que el director general del FCE, Paco Ignición Taibo II, asistirá para hacer la entrega personal a jóvenes de la localidad.

El presidente municipal añadió que se llevarán a cabo más de 40 actividades artísticas y culturales, como presentaciones de libros, charlas, debates, música, entre las que destacan la participación de la escritora y dramaturga Sabina Berman; entre las charlas destacan "El déficit de gas en México”, con Ángel Balderas y “Crónica y periodismo gonzo”, con Arturo Molina,

Foto: Especial

Así como la presentación de los libros "Nuestro Pan de cada día", de Monserrat Varela y "Eduardo Galeano. Las orillas del silencio", de Román Cortázar; la charla “La fiscal”, con Paula Mónaco, también se contempla la presencia de los periodistas Vicente Serrano, Hans Salazar y Jacobo Elnecavé y un concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl (OSIN).

Asimismo, por estas fechas mundialistas el tema del fútbol también será abordado desde diferentes puntos de vista, como seré en el caso de la plática “Salvando a la Niñez y la Juventud”, con Michell Rico Bracamontes, exjugadora profesional de la Selección Mexicana Femenil de fútbol.

También sobre este deporte se presentarán los libros “Peloti y el mundial. Una guía cultural para entender el juego”, de Sebastián Kohan y “Tiempo de compensación. Crónicas a nivel de cancha”, con Carlos Barrón.

Foto: Lourdes López | Excélsior

Y las pláticas “El Mundial social”, con Javier Hidalgo y “Experiencias mundialistas”, con Juan Martín Montes, Beatriz Pereyra y Rosa Covarrubias, así como charlas y anécdotas sobre el Estadio Neza 86 y los Toros Neza.

Cerqueda Rebollo puntualizó que en esta ocasión se regalará el libro "El Balón y la palabra", el cual es una antología que contiene textos futboleros de Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna, Rolo Diez, Felipe Garrido, Sebastián Rutes, con prólogo de Juan Villoro y que será presentado por Miguel Alejandro Rivera y Eduardo Mosches,

Destacó que año tras año, esta feria recibe a más de 50 mil asistentes, no solo de Nezahualcóyotl, sino también de otros municipios y alcaldías vecinas como Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes-La Paz, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, además de que se ofrece la oportunidad a autores independientes para exponer y difundir su trabajo.

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