Tras violencia en Ocuilan, autoridades señalan que no hay lesionados

Tras la balacera entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos talamontes en Ocuilan, las autoridades mexiquenses informaron que no registraron personas lesionadas o detenidas y la situación fue controlada.

De acuerdo con su información, integrantes de la GN realizaban un punto de inspección en el poblado de Santa Martha, cuando se percataron del paso de un automotor con troncos de madera que era escoltado por otras dos unidades, al pedirles que detuvieran la marcha, el conductor aceleró y los autos escoltas bloquearon el paso para que se diera a la fuga.

Hubo disparos y bloqueos

En la acción, el personal de la GN fue agredido con disparos de arma de fuego, quienes repelieron la agresión y solicitaron apoyo de militares y policía estatal, quienes acudieron al sitio.

Derivado de ello los pobladores bloquearon los accesos a la población y exigieron atender el tema de tala clandestina. Tras 16 horas de bloqueo, los pobladores acordaron con autoridades federales y estatales el reforzamiento de seguridad con 80 elementos, la construcción de un cuartel militar en no más de ocho meses, recorridos y puntos fijos de revisión, entre otros puntos.

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