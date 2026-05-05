Ecatepec se ilumina con más de 100 mil luminarias en menos de 500 días

En 485 días, el municipio de Ecatepec pasó de amplias zonas en penumbra a contar con más de 100 mil luminarias instaladas en vialidades, colonias y Senderos Seguros, como parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad y el entorno urbano.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que del 1 de enero de 2025 al 30 de abril de 2026 se colocaron 100 mil 115 lámparas en todo el territorio municipal, lo que aseguró impacta directamente en la disminución de delitos.

“En alumbrado público el cambio sí se ve. Cuando las calles brillan, la delincuencia se esconde”, afirmó la edil, al destacar que estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Colegio de Urbanistas de México señalan que una iluminación adecuada puede reducir hasta en 30 por ciento los robos y asaltos.

La presidenta municipal subrayó que el avance fue posible gracias a la coordinación con los gobiernos estatal y federal, con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, al cierre de 2025 ya se contaba con 60 mil luminarias, cifra que aumentó a más de 100 mil al corte de abril de este año.

Las acciones de iluminación se concentraron en nueve pueblos originarios, 18 colonias vulnerables, vialidades principales y 30 kilómetros de Senderos Seguros y camellones. Entre los puntos intervenidos destaca el fraccionamiento Las Américas, donde fueron instaladas mil 200 lámparas tras años de oscuridad por robo de cableado.

Asimismo, se reporta la colocación de ocho mil 247 luminarias en pueblos originarios y cinco mil 690 en colonias vulnerables como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos y Santa María Tulpetlac, entre otras.

Como parte del Plan de Intervención 2026, se contempla la rehabilitación de 53 kilómetros de vialidades principales, entre ellas la avenida R1 y Recursos Hidráulicos.

En otro tema, Cisneros Coss anunció que el próximo 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, se presentará en la explanada municipal la cantante Amanda Miguel, quien interpretará sus principales éxitos en un evento gratuito.

“Ecatepec lo mueven las madres. Ellas cuidan, sostienen y sacan adelante a las familias; hoy queremos reconocer ese trabajo que durante años fue invisible”, concluyó.