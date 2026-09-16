Video revela que sicarios esperaban a funcionario de Tecámac

Por espacio de 16 minutos minutos, un sujeto esperó a que pasara Carlos Galindo, consejero estatal de Morena y asesor del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para disparar a la unidad donde viajaba y que recibió 19 impactos de bala.

De acuerdo con el video de una cámara de seguridad, eran las 07:27 horas de la mañana del 15 de septiembre, cuando dos sujetos de sudaderas negras, a bordo de bicicletas arribaron a las calles del fraccionamiento Ojo de Agua, donde vive Carlos Galindo.

Tres minutos después de dar vueltas, ambos sujetos se bajaron de las bicicletas y esperan al costado de un árbol.

Foto: Especial

En otra toma se observa que a las 07:31 horas uno de los sujetos, con la capucha puesta, se sienta a un costado del árbol en donde espera por 16 minutos, hasta que ve que se aproxima la camioneta negra donde viajaba el asesor del ayuntamiento de Tecámac, disparándole en repetidas ocasiones.

Mientras la camioneta se aleja, el agresor corre por la calle, mientras su cómplice permanece en la esquina, para posteriormente ambos darse a la fuga.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se llevan a cabo las investigaciones para determinar el móvil del atentado, del que el consejero y su escolta tuvieron heridas menores.