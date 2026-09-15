Procesan al presunto homicida del vidente Farath Coronel

Un juez vinculó a proceso a Elías "N", presunto homicida de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, mejor conocido como “Farath Coronel” o la “La Diabla”, delito cometido el pasado 3 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que aportó los elementos necesarios para que un juez estableciera la vinculación a proceso.

Las primeras investigaciones del Ministerio Público permitieron establecer que el pasado 3 de septiembre, la víctima se encontraba al interior de su domicilio, en compañía de sus colaboradores, entre ellos el investigado, ubicado en la colonia Bosque del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, detalló la fiscalía mexiquense.

En algún momento, "Farath Coronel" y Elías "N" comenzaron a discutir y el agresor sacó un arma de fuego y disparó en su contra, a causa de las graves heridas, la víctima perdió la vida.

El Ministerio Público comenzó con la investigación correspondiente, fue así que se pudo identificar al presunto responsable Foto: Especial

Luego de la agresión, Elías "N" sustrajo varias pertenencias de la víctima y huyó del lugar en una camioneta propiedad de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en redes sociales por temas de numerología, actividad paranormal y su actividad en pro de la comunidad LGBT+.

Luego de tomar conocimiento del homicidio, el Ministerio Público comenzó con la investigación correspondiente, fue así que se pudo identificar al presunto responsable y se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

El sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez, tras el análisis de las pruebas recabadas por la FGJEM, determinó su vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó de plazo para las investigaciones complementarias tres meses”.

En caso que Elías "N" sea declarado culpable, por el delito de homicidio podría alcanzar hasta 70 años de prisión.