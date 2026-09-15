“Nos dispararon 19 veces”: asesor de Tecámac revela detalles del atentado

Por lo menos 19 impactos de bala quedaron incrustados en la camioneta donde viajaba Carlos Galindo Bertaud, consejero estatal de Morena, en la colonia Ojo de Agua, en Tecámac, cuando se dirigía al palacio municipal y sufrió un atentado.

Carlos Galindo explicó a través de un mensaje en redes que alrededor de las 7:45 de la mañana, cuando salió de su domicilio, al dar la vuelta a cuadra y media, se percató de una persona del sexo masculino, de unos 32 años de edad, que estaba sentado debajo de un árbol. “Al momento que yo hago contacto visual, esta persona se levanta, saca un arma, me apunta o apunta a la camioneta, dispara y en ese momento yo acelero”, explicó.

Añadió que, ante la agresión, su escolta, que le fue asignada porque ya había sido amenazado, respondió al ataque.

“El escolta que me acompaña se voltea y repele la agresión. Entonces, después él me comenta que sentía que lo habían lesionado y por ello aceleró. Yo la marcha con el propósito de llegar a la sede de la Cruz Roja y llegué ahí. Lamentablemente, personal de la institución, yo creo que estaba dormido, no nos pudo atender de inmediato”.

Sin embargo, uno de los impactos alcanzó al escolta. “Lo primero que quiero resaltar es que afortunadamente mi escolta está fuera de peligro, aunque sí recibió un impacto de bala en el pulmón. La ojiva ya le fue retirada, él se encuentra bien y yo tengo algunas lesiones ocasionadas por los vidrios de la camioneta al momento de los impactos de bala”.

Corresponderá ahora a la Fiscalía de Justicia del Estado de México determinar el móvil, aunque Carlos Galindo considera que se debe a señalamientos que le ha hecho personal de la senadora Mariela.