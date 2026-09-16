Incendio consume bodega que almacenaba productos químicos en Acolman

Una bodega de acopio de residuos peligrosos y aceites fue consumida por el fuego en la colonia Radio Faro, en el municipio de Acolman, Estado de México, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles, sin que se reportaran personas lesionadas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acolman informó a las 03:05 horas de este miércoles se recibió el reporte en el centro de mando sobre el siniestro, por lo que al arribar a Calle 4 esquina con Avenida de las Torres, se percataron que el fuego consumía la bodega de la empresa con razón social "Acopio de Residuos Peligrosos".

Debido a la alta combustibilidad del material acumulado y la rápida propagación de las llamas, las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato la evacuación preventiva de los vecinos de las viviendas aledañas, salvaguardando la integridad física de las familias y evitando pérdidas humanas o personas lesionadas.

Foto: Especial

En la zona laboraron equipos de emergencia de Acolman, Sedena, Bomberos Ecatepec, Teotihuacán, Tezoyuca, Atenco y Cruz Roja Teotihuacán, por lo que después de tres horas lograron sofocar el fuego y continuaron por espacio de cuatro horas más con la remoción de escombros y enfriamiento de la zona.