Atentan contra asesor de la alcaldesa de Tecámac; su chofer resultó herido

La mañana de este martes se registró un ataque armado contra Carlos Galindo Bertaud, asesor de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, cuando circulaba en su camioneta por la zona de Boulevard Ojo de Agua. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo recibió varios disparos de arma de fuego, lo que dejó como saldo a su chofer lesionado y al propio Galindo con una herida en una de sus manos.

Tras la agresión, ambos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja de Ojo de Agua, donde recibieron atención médica. De manera preliminar, las autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro, aunque la camioneta en la que viajaban, propiedad de Galindo, presenta múltiples impactos de bala.

El atentado ha generado preocupación en la zona, pues hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil de la agresión. Tampoco se ha confirmado si el ataque está relacionado con diferencias políticas, personales o de negocios que mantiene el asesor.

Autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre los responsables y las circunstancias en que se produjo el ataque.