Detienen a exfuncionaria por pedir dinero para gestionar programas sociales

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Estado de México, detuvieron a Rita Teresa “N”, exservidora pública municipal, por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y fraude, luego de que una ciudadana la acusara de solicitar dinero a cambio de gestionar diversos apoyos gubernamentales.

De acuerdo con la indagatoria, una ciudadana solicitó el apoyo de los elementos de policía que realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Agua Azul, a quienes les manifestó que Rita Teresa “N” había acudido previamente a su domicilio, asegurando que trabajaba para los gobiernos federal, estatal y municipal, por lo que, a cambio de dinero, podía realizar trámites para obtener diversos programas y apoyos sociales.

La denunciante señaló que la mujer de 53 años le solicitó documentación personal y mil pesos para agilizar el trámite, además de mostrarle una credencial que presuntamente la acreditaba como empleada del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

Ante este señalamiento, los elementos policiales detuvieron a Rita Teresa “N” y la trasladaron a la Agencia del Ministerio Público Neza Palacio, donde fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

Foto: Especial

Posteriormente, otras 10 personas acudieron ante el Ministerio Público para denunciar que presuntamente fueron afectadas por hechos relacionados con la realización de trámites y solicitudes de dinero atribuidos a la detenida.

Sus testimonios fueron incorporados al Informe Policial Homologado y a la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento suman 11 personas las que acusan a Rita Teresa “N” por estos hechos, será la autoridad ministerial la que continúe con las investigaciones y determine las responsabilidades que, en su caso, correspondan conforme a derecho.