Detienen a exfuncionaria por pedir dinero para gestionar programas sociales
La mujer usaba una credencial para pasar como trabajadora municipal de Nezahualcóyotl y ganarse la confianza de sus víctimas
Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Estado de México, detuvieron a Rita Teresa “N”, exservidora pública municipal, por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y fraude, luego de que una ciudadana la acusara de solicitar dinero a cambio de gestionar diversos apoyos gubernamentales.
De acuerdo con la indagatoria, una ciudadana solicitó el apoyo de los elementos de policía que realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Agua Azul, a quienes les manifestó que Rita Teresa “N” había acudido previamente a su domicilio, asegurando que trabajaba para los gobiernos federal, estatal y municipal, por lo que, a cambio de dinero, podía realizar trámites para obtener diversos programas y apoyos sociales.
La denunciante señaló que la mujer de 53 años le solicitó documentación personal y mil pesos para agilizar el trámite, además de mostrarle una credencial que presuntamente la acreditaba como empleada del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.
Ante este señalamiento, los elementos policiales detuvieron a Rita Teresa “N” y la trasladaron a la Agencia del Ministerio Público Neza Palacio, donde fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.
Posteriormente, otras 10 personas acudieron ante el Ministerio Público para denunciar que presuntamente fueron afectadas por hechos relacionados con la realización de trámites y solicitudes de dinero atribuidos a la detenida.
Sus testimonios fueron incorporados al Informe Policial Homologado y a la carpeta de investigación correspondiente.
Hasta el momento suman 11 personas las que acusan a Rita Teresa “N” por estos hechos, será la autoridad ministerial la que continúe con las investigaciones y determine las responsabilidades que, en su caso, correspondan conforme a derecho.