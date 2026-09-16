Delfina Gómez reconoce a los pueblos indígenas

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la conmemoración del inicio de la Independencia de México ante miles de personas congregadas en la Plaza de los Mártires, en la ciudad de Toluca.

Durante su arenga, la mandataria mexiquense otorgó un papel protagónico al reconocimiento de la fraternidad y al legado histórico de los pueblos indígenas, destacando su contribución fundamental en la construcción de la patria mediante su trabajo, esfuerzo y dignidad.

En el marco de la ceremonia solemne, la titular del Ejecutivo estatal enalteció la figura de mujeres emblemáticas de la gesta independentista como Josefa Ortiz y Leona Vicario, además de rendir tributo a los héroes patrios.

La mandataria estatal proclamó con énfasis “¡Viva nuestra Soberanía!”, un principio que vinculó directamente con la defensa de la soberanía nacional que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el acto institucional, también se exaltaron los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y democracia como ejes rectores de la vida pública contemporánea y del ejercicio de gobierno en la entidad.