Vecinos de Texcoco enfrentan a policías para evitar operativo de tránsito

Habitantes del poblado de San Miguel Coatlinchán corrieron e impidieron que elementos de la Dirección de Seguridad Publica y Movilidad de Texcoco, Estado de México, llevarán a cabo un operativo de movilidad contra motociclistas.

De acuerdo con las autoridades, desde hace un mes se realizan operativos con base al Reglamento de Tránsito, para revisar que las motocicletas cuenten con placas, los ocupantes lleven casco, no transporten a menores, además de contar con licencia.

Sin embargo, cuando llegaron a la comunidad y empezaron a revisar las unidades, los vecinos salieron a las calles para confrontarlos, bajo el argumento de que hay constantes abusos y fabrican faltas o delitos para despojarlos de sus unidades.

Por lo que empezaron a rodear las unidades de tránsito para exigir que salieran de la localidad, un grupo de vecinos empezaron a mover la unidad con la intención de voltearla, pese a que había un oficial adentro de la unidad.

Aunque a la zona llegaron más elementos de Seguridad Pública, decidieron retirarse del lugar para evitar una confrontación mayor.