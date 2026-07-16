Vecinos denuncian daños a sus casas por construcción irregular de bodegas en Tlalnepantla

Vecinos de Lomas Boulevares y Cumbres del Valle denunciaron que los trabajos de construcción presuntamente irregular de unas bodegas en esta zona del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya han provocado cuarteaduras en las viviendas cercanas, la inclinación de las calles y hasta el rompimiento de la red hidráulica.

La inconformidad de los vecinos con la edificación de estas bodegas comenzó hace meses, cuando denunciaron el ingreso de maquinaria pesada y el inicio de excavaciones en un predio con uso de suelo habitacional, establecido desde 1975.

Incluso, el 7 de marzo, los inconformes cerraron las laterales de Periférico Norte para exigir la suspensión de las obras, mientras el Ayuntamiento aseguró que únicamente se habían autorizado movimientos de tierra y no la construcción de bodegas.

Durante la conferencia para anunciar denuncias penales contra las autoridades municipales, los colonos advirtieron que la zona de construcción se encuentra sobre un banco de tierra y que los trabajos ponen en riesgo las casas cercanas y la seguridad de los habitantes.

“Estamos en un predio colindante con el terreno donde se pretende construir estas bodegas. Vean la inclinación y las cuarteaduras, ya son visibles en las viviendas. Si este relleno de tierra se sigue moviendo, se va a quitar la base y se va a venir la colonia encima; la inclinación ya está y la afectación es visible”, señaló.

Afectaciones en la casa Foto: Especial

Otra de las vecinas afectadas relató que escuchó una explosión y sintió cómo su casa se cimbró.

Ante ello, los vecinos exigen que se detenga la construcción de las bodegas y se realicen inspecciones y dictámenes técnicos para determinar el origen de los daños para deslindar responsabilidades.

En este contexto, la Asociación de Colonos de Lomas Boulevares y Cumbres del Valle anunció que presentará denuncias penales contra el alcalde Raciel Pérez Cruz y diversos funcionarios municipales por las licencias de excavación y movimiento de tierra, así como por posibles irregularidades en el proyecto.

Señalaron que, por las dimensiones del predio (16 hectáreas), las autorizaciones debían tramitarse ante el Gobierno del Estado de México y cuestionaron que el municipio otorgara permisos.

Los afectados también solicitaron la intervención de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y de su secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, para revisar las licencias, inspeccionar el terreno y suspender los trabajos mientras se determina su legalidad.

Informaron que ya enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la intervención del Gobierno federal y adelantaron que darán seguimiento al documento.

Los vecinos afirmaron que agotarán las vías legales y administrativas, pero advirtieron que, como último recurso, podrían volver a bloquear Periférico Norte y ahora también la avenida Jesús Reyes Heroles si las autoridades no responden.