Pide Ecatepec a SCJN suspender proyecto sobre amparo para abasto de agua

Más de seis mil millones de pesos requeriría el gobierno de Ecatepec, Estado de México, para cumplir con la resolución del amparo en revisión 13/2026, interpuesto por 688 colonos que exigen suministro de agua potable y que es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss estableció que el cumplimiento resulta inviable debido a la carga financiera que representa.

Explica que el gobierno municipal mejoró con obras y acciones el suministro de agua potable a todos los habitantes del municipio, en especial de la Quinta Zona, donde habitan los vecinos que recurrieron al amparo, quienes ya reciben agua a través de la red y por pipas.

El gobierno de Ecatepec realiza inversión histórica para suministrar agua por la red a la población, como la rehabilitación de pozos y redes principales de distribución, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la reparación de fugas y el combate al huachicoleo del líquido, entre muchas otras, además de que este año iniciarán obras en la Quinta Zona para acabar con la escasez que históricamente ha afectado a esta región”, apuntó.

Detalló que entre las consideraciones del proyecto de resolución están la instalación de medidores, lo que tan sólo en la Quinta Zona, con 681 mil 973 habitantes, requiere inversión de dos mil millones de pesos para el cambio completo de los mismos, así como otros cuatro mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hidráulica de esta región para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que garantiza la calidad del agua para consumo humano.

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No se puede cumplir en el sistema secundario de la red de manera inmediata con la Norma Oficial, con la finalidad de que la calidad del agua sea de consumo humano, dado que se requiere una inversión y tienen que vincularse a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México, son esas autoridades las que tienen a su cargo el Sistema Cutzamala”, explica en el escrito Cisneros Coss.

Ante ello, la presidenta municipal de Ecatepec pidió a Aguilar Ortiz la suspensión o modificación del proyecto público, en consideración a la complejidad del cumplimiento a los efectos de concesión del amparo.

Es inviable técnica, económica y materialmente, toda vez que las inversiones mínimas requeridas para cumplir únicamente en la Zona V ascienden a más de cuatro mil millones de pesos, en recursos que deberán aplicarse a más tardar en el año 2030. Lo cual representaría más del 400 por ciento del presupuesto anual de obras del Ayuntamiento”.

La presidenta municipal de Ecatepec aseguró que varias de las consideraciones del proyecto ya fueron cumplidas, como el suministro de 100 litros de agua diariamente a los quejosos, lo que se realiza a través de pipas, además de que se amplió el abasto del líquido a través de la red en el municipio y especialmente en la Quinta Zona.

Se suministra el agua a los quejosos del juicio de amparo y también a las personas que no tienen esa calidad sin condición de pago alguno”, reiteró.

Cisneros Coss reconoció en el escrito que la instalación de medidores se puede realizar a mediano plazo, al igual que el mejoramiento de la infraestructura hidráulica para garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial.

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Recordó que anteriores gobiernos municipales no otorgaron mantenimiento adecuado a las redes de distribución, algunas con más de 30 años de antigüedad, ni a los pozos ni a la infraestructura hidráulica en general, por lo que desde el inicio de su administración trabaja para mejorar el servicio.

Detalló que los principales factores de dicho rezago son insuficiencia histórica de infraestructura hidráulica, dependencia del suministro mediante pipas, fugas, deterioro de la red y extracción ilegal y comercialización clandestina del agua, entre otros.

En el documento, Cisneros Coss planteó a Aguilar Ortiz tomar en cuenta las razones expuestas y votar en contra del citado proyecto de resolución, aunque en caso de que no sea así se elimine del documento el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021 y, como tercera opción, en caso de que sea aprobado como está propuesto, se otorgue plazo de 12 meses para dar cumplimiento a los términos del amparo.