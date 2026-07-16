Semar detiene en el AICM a líder de huachicol del Edomex

Un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales permitió la captura de David “N”, considerado por las autoridades mexiquenses como uno de los principales objetivos criminales de la entidad y señalado como presunto líder de una organización dedicada al robo y distribución ilegal de combustible.

La detención fue realizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

David “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y era considerado un objetivo prioritario de primer nivel. Cortesía

De acuerdo con las autoridades, David “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y era considerado un objetivo prioritario de primer nivel debido a su presunta participación en diversas actividades delictivas en la zona nororiente del Estado de México.

Las investigaciones lo identifican como supuesto integrante de un grupo criminal con presencia en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde presuntamente operaba en delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios y préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Además, las autoridades lo ubican como uno de los presuntos principales operadores del robo de combustible en la entidad.

Tras su captura, los agentes le informaron los motivos de su detención, le hicieron saber sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.