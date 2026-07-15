Ecatepec fortalece a su policía con capacitación del Sistema Nacional de Seguridad

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) capacitará a jefes de sector y elementos de la Policía de Ecatepec para fortalecer sus capacidades operativas, de inteligencia policial y alta dirección.

La capacitación inició con el curso Seguridad Urbana, con la intención de profesionalizar los mandos y contribuir a mejores resultados en sectores y cuadrantes.

Al firmar el convenio con la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, estableció que este acuerdo forma parte del esfuerzo permanente para construir instituciones de seguridad pública mejor preparadas para atender los retos en materia de seguridad y construcción de la paz.

“El objetivo del convenio es brindar capacitación al personal policial por medio de cursos, talleres y diplomados, para fortalecer las capacidades operativas, tácticas, de investigación, inteligencia policial y alta dirección”.

Explicó que, previo a la firma del convenio, se realizó un diagnóstico integral de la Policía Municipal y sus áreas para identificar oportunidades de mejora, lo que permitirá revisar los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera, la estructura orgánica y el área de Asuntos Internos, además de fortalecer la coordinación con el C5 estatal y apoyar la formación inicial.

Por su parte, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó que este acuerdo demuestra el respaldo de la Federación al oriente de la entidad, con apoyo en recursos, estrategia y fuerza policial.

“La firma de este acuerdo es un compromiso concreto para que nuestros policías reciban la mejor capacitación, la misma que reciben las fuerzas federales. El curso está basado en un modelo que ha dado resultados en otras partes del país y que funciona con una lógica muy simple: acercar la policía a la gente, porque un policía que está en el territorio lo conoce, puede anticiparse al delito y reaccionar con rapidez”, subrayó la alcaldesa.

Cisneros destacó que, desde el inicio de su gobierno, Ecatepec cuenta con respaldo federal mediante la presencia de la Marina, cuya participación genera confianza y paz para las familias, lo que se ha reflejado, afirmó, en la reducción de la extorsión en 72 por ciento, del homicidio doloso en 42 por ciento y del robo de vehículos en 43 por ciento.

Recordó que en la Policía de Ecatepec se ha avanzado en el combate a los estigmas, porque hay hombres y mujeres con vocación de servicio, sentido de justicia y humanidad, que están en la primera línea y son quienes construyen seguridad en el territorio.

La capacitación comenzó con el curso “Seguridad Urbana, Comando Territorial y Vigilancia por Cuadrantes”, con una duración de 80 horas, dirigido a jefes de sector, con el propósito de fortalecer las capacidades de conducción estratégica y gestión territorial de los responsables de cada sector para obtener mejores resultados.