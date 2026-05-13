Vecinos de Tlalnepantla alertan por olor a combustible tras inundaciones

Vecinos de la colonia Izcalli Pirámides, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, no solo padecieron las inundaciones provocadas por las lluvias recientes, sino también la aparición de algún tipo de combustible en el agua que cubrió las calles y que les causó temor; sin embargo, las autoridades afirmaron que no hay ningún riesgo para la población.

Guillermo Montoya, vecino de Izcalli Pirámides explicó que durante la tarde del 12 de mayo comenzó a llover, lo que provocó que el drenaje fuera insuficiente y empezara a subir el nivel hasta alcanzar alrededor de 50 centímetros.

Mencionó que conforme pasaban las horas, un fuerte olor a gasolina empezó a sentirse en el ambiente y manchas de combustible en la inundación.

Foto: Especial

El problema es que se tapan todas las cañerías y empezó a subir el nivel del agua, empezó con un olor muy fétido, no sabíamos si era gas, gasolina o qué era, pero cuando empezamos a tratar que se fuera el flujo del agua, fue cuando todos quedamos manchados, yo creo que era petróleo”, relató Adriana Arreola.

Vehículos afectados por sustancia

Cuando bajó el nivel del agua, las huellas del combustible aparecieron en casas, en las que se podía observar manchas negras, viscosas, lo mismo que en vehículos y hasta en algunas mascotas.

Yo creo que era petróleo porque los tenis que traía en ese momento quedaron muy manchados, ya los lavé y no se les cae, se quedó impregnado y mis mascotitas traen sus patitas llenas de ese material, yo pienso eso que es petróleo”, añadió la vecina.

Los afectados también dijeron que algunos vehículos han presentado fallas por el contacto con este material.

De hecho olía a gasolina o aceite, ahorita a la camioneta se le nota una sustancia oscura y grasosa, en algún momento, cuando el vehículo agarró temperatura, empezó a salir mucho humo, parecía que se estuviera incendiando el carro, me bajé a ver y era porque todo lo que traía se estaba vaporizando”, narró Antonio López, comerciante de la zona.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Acusan a empresa de la zona

En los camellones se puede apreciar el pasto lleno de un combustible parecido a aceite, por lo que algunos vecinos estiman que se trata de material arrojado por empresas que cuentan con tráileres y se ubican a unos metros.

Horacio Pérez, vecinos de la calle Florencia, mencionó que en las inmediaciones hay tres empresas que arrojan tambos de aceite al drenaje.

Todo esto es aceite de los tráileres de las empresas, hay muchos tráileres y ellos tiran el aceite a las coladeras, tambos de aceite y como ya no tenemos buen drenaje, muchas coladeras tienen raíz, no se va el agua”.

Aunque Protección Civil de Tlalnepantla aseguró en un comunicado que no hay riesgo, los vecinos tienen miedo, pues podría haber residuos del combustible en el drenaje, por lo que exigen se revise de donde salió.

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