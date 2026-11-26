Luego de que continúan impidiéndoles el acceso a la estación Forestal Experimental Zoquiapan, la Universidad Autónoma Chapingo anunció un paro este 27 de noviembre.

Noé López Martínez, director general Académico en funciones de Rector, invitó a la comunidad universitaria a sumarse, pues señaló que la prioridad es recuperar el acceso al predio y garantizar la seguridad e integridad de la comunidad.

Universidad Autónoma Chapingo convocó a un paro este 27 de noviembre.

Detalló que la UACh mantiene las gestiones institucionales para resolver la situación que prevalece en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), cuyo acceso permanece limitado.

Mencionó que la exigencia principal es que se garantice el acceso irrestricto al predio de Zoquiapan y que las instancias federales proporcionen las condiciones necesarias para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la integridad de quienes integran la comunidad universitaria.

La convocatoria se realizó en el marco de la Sesión Extraordinaria número 1289 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo, celebrada el 25 de noviembre de 2026, donde se planteó que las instancias involucradas deben ofrecer una resolución al conflicto.

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Asimismo, se expuso que, en caso de no obtener una respuesta favorable para la Universidad, la comunidad universitaria podría movilizarse desde las instalaciones de la sede en Texcoco hasta Palacio Nacional, con el propósito de exigir que se garantice el derecho de acceso al predio de Zoquiapan.

El director general Académico reconoció que la situación de la EFEZ no es únicamente un asunto de interés para la División de Ciencias Forestales, sino un tema que compete a toda la Universidad Autónoma Chapingo, por la importancia de las actividades académicas, de investigación, conservación y vinculación que se desarrollan en este espacio.

Como parte de las acciones de coordinación establecidas entre la UACh y diversas instancias del Gobierno Federal, se dio seguimiento a los trabajos realizados con el Registro Agrario Nacional (RAN), organismo que efectuó el análisis cartográfico correspondiente para verificar la situación territorial del predio de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan respecto de los núcleos agrarios de la región.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Registro Agrario Nacional, no existe sobreposición entre el polígono de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan y el Ejido de Río Frío. Este resultado técnico constituye un elemento relevante para el esclarecimiento de la situación que ha limitado el acceso a las instalaciones universitarias ubicadas en dicha estación.

López Martínez informó que continúan las gestiones institucionales ante las autoridades competentes para restablecer plenamente el acceso al predio universitario y garantizar el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, conservación y vinculación que se realizan en este importante espacio forestal.

En este proceso se mantienen reuniones de trabajo y seguimiento con dependencias federales, entre ellas la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Gobernación y el Registro Agrario Nacional, con el propósito de construir las condiciones que permitan alcanzar una solución institucional, legal y pacífica, en beneficio de la Universidad Autónoma Chapingo y de la comunidad que desarrolla actividades en la EFEZ.

De igual manera, se reconoció la participación de la Comisión de Seguimiento y Acompañamiento, cuya contribución ha fortalecido el intercambio de información y el seguimiento de las acciones realizadas ante las distintas instancias involucradas.

La Universidad Autónoma Chapingo refrendó su compromiso de mantener informada a la comunidad universitaria sobre los avances que se registren en este proceso y continuar impulsando las acciones necesarias para la protección y preservación del patrimonio universitario, así como para lograr la pronta reanudación de las actividades en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan.