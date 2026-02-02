Tren Insurgente hace historia en movilidad del Valle de México: Delfina Gómez

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la inauguración de la última etapa del Tren “Insurgente” Interurbano México–Toluca, al calificarla como una obra histórica que transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses.

En su mensaje, la Maestra Delfina Gómez expresó su reconocimiento a la Presidenta por concretar un proyecto de alto impacto social, que conecta a dos de las zonas metropolitanas más grandes del país: el Valle de México y el Valle de Toluca, mediante un transporte seguro, moderno, eficiente y con tecnología de punta.

Disminuirá el estrés cotidiano

Delfina Gómez subrayó que el Tren Insurgente permitirá reducir tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de quienes viajan por trabajo, estudio o actividades familiares, además de contribuir a la reducción del tráfico y del impacto ambiental.

En el Estado de México, 2026 es “El Año de las Obras”, por lo que la Gobernadora reiteró la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y con la Federación, al afirmar que obras de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar del pueblo.