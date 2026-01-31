Desmantelan banda dedicada a extorsión y narcomenudeo en Edomex

Una banda que se dedicaría a cometer diversos delitos en el Estado de México fue detenida por policías estatales y municipales, quienes atendieron denuncias ciudadanas respecto a actividades ilícitas que se realizaban en su colonia.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que en total se detuvo a nueve personas, ya que fueron acusados de cometer los delitos de extorsión, contra la salud y portación de arma de fuego.

Ante las denuncias los agentes policíacos, tanto estatales como municipales de Tezoyuca, implementaron un operativo conjunto.

“Se ubicó un domicilio en el cual se reunían varias personas que al parecer solicitaban dinero a negocios, agredían a transeúntes y vendían aparente droga. Al arribar al sitio, los efectivos tuvieron a la vista a un grupo que coincidía con las características de las personas referidas en los reportes”.

En el domicilio se ubicó a:

Emilio “N” de 19 años

Oliver "N" de 19 años

Carlos “N” de 20 años

Froilán “N” de 21 años

Adri “N” de 23 años

Bryan “N” de 28 años

Víctor “N” de 25 años

Mariana “N” de 32 años

Tamara “N” 24 años

Aseguran armas

Ante la presencia de los policías, las nueve personas comenzaron a tomar actitudes sospechosas, por lo que se les dijo que realizarían una revisión para descartar que cometieran alguna actividad ilegal.

Los policías les encontraron un arma larga con cargador colocado, una pistola calibre 380 milímetros con cargador abastecido, también fue asegurado un vehículo sedán compacto con reporte de robo y tres motocicletas.

“Luego de hacerles saber el motivo de su detención, así como los derechos que la ley emana a su favor, y con base en los protocolos de actuación, fueron llevados ante la autoridad competente donde se definirá su situación jurídica y se dará continuidad a las investigaciones”.

Además, el domicilio en donde fueron detenidos quedó bajo resguardo, con el propósito de no alterar la evidencia.

Policías municipales detenidos

El viernes 30 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el Estado de México fueron detenidos 11 integrantes de varias bandas criminales, entre los capturados destaca dos policías municipales de Tultitlán.

Ante la presencia de los policías, las nueve personas comenzaron a tomar actitudes sospechosas

Las autoridades explicaron que los 10 hombres y la mujer aprehendida, están relacionados con, al menos, 16 homicidios que se cometieron en esa entidad, particularmente en el municipio de Tultitlán.

“Con la información recabada, se ubicaron los municipios de Tultitlán y Coacalco como las zonas de movilidad de diversos grupos generadores de violencia, fue así que de manera coordinada se implementaron operativos con los que fueron detenidos 10 hombres y una mujer, a los cuales se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su relación con al menos 16 homicidios”.

Su captura se consiguió tras los trabajos de inteligencia que llevaron a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad (SS), ambas del Estado de México.

