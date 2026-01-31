Globo aerostático se desploma; 'bajan' otros dos por mal tiempo en Edomex

Por el mal estado del clima, un globo aerostático se desplomó sobre una casa y otros dos más aterrizaron de emergencia en los municipios de Teotihuacán y Acolman, Estado de México, sin que se reportaran lesionados.

Iban 10 pasajeros en el globo

En Acolman, la dirección de Seguridad Pública municipal informó que en camino Viejo a Pirámides en el ejido San Marcos Nepantla hubo el aterrizaje de un globo aerostático de la empresa Volare, por lo que al arribar al lugar el piloto Carlos Jair Mendoza Hernández de 33 años, refirió que tuvo que aterrizar de forma forzada derivado del clima. En el globo viajaban 10 pasajeros que resultaron ilesos.

El otro globo era de la misma empresa

En un segundo evento en el mismo municipio en el ejido de San Bartolo, la policía municipal indicó que, realizando recorridos, prevención y disuasión al delito, recibieron el reporte del descenso de un globo aerostático de la misma empresa, en donde el piloto Maurico Abisael Olguin Campos de 30 años de edad, quien mencionó que habían descendido de emergencia por condiciones climatológicas, sin que ninguno de las 8 personas que viajaban a bordo, presentara algún tipo de lesión.

En Teotihuacán una emergencia más

Mientras en Teotihuacán otro globo aerostático de la empresa Aventura en Globo, se precipitó sobre vivienda en el poblado de la Purificación, generando daños en tuberías y cámara de videovigilancia de la vivienda. Señalaron que el accidente fue debido a condiciones climáticas adversas. Protección Civil municipal no reportó heridos.

Medidas de seguridad

Antes de despegar

Pregunta por el clima: el vuelo solo debe hacerse con viento suave y estable. Si hay rachas, nubes bajas o cambios bruscos, lo responsable es cancelar, aunque ya estés ahí.

Identifica a la empresa: debe tener permiso vigente, póliza de seguro de responsabilidad civil y personal capacitado. Si evitan responder o se ponen nerviosos… mala señal.

Conoce al piloto: debe estar certificado, explicar el plan del vuelo y transmitir calma. Un buen piloto no se molesta por preguntas.

Revisa el equipo: la canastilla firme, sin cuerdas sueltas; el globo sin parches improvisados; tanques bien sujetos.

Escucha el briefing: cómo pararte, dónde agarrarte y qué hacer en el aterrizaje. Si no hay explicación previa, ojo.

Tu preparación personal

Ropa cómoda y de algodón, nada inflamable.

Zapatos cerrados, de suela firme (no sandalias).

Gorra y lentes, pero sin objetos sueltos que puedan caerse.

Si tienes problemas de espalda, rodillas, embarazo o vértigo fuerte, mejor no volar.

Durante el vuelo

No te asomes ni te sientes en el borde de la canastilla.

Mantén las manos dentro, lejos de cuerdas y quemadores.

Sigue todas las instrucciones del piloto, incluso si parecen exageradas.

En el aterrizaje (lo más delicado)

Flexiona rodillas, sujétate fuerte y adopta la posición que indiquen.

El aterrizaje puede ser rudo o arrastrado, es normal; lo importante es estar bien colocado.

No saltes hasta que el piloto lo autorice.

Señales de alerta para NO subir

Vuelos “exprés” sin explicación.

Exceso de pasajeros.

Viento visible moviendo árboles o polvo.

Frases tipo “así pasa siempre” o “no es nada” ante dudas reales.

Los vuelos en globos aerostáticos sobre Teotihuacán son populares para ver las pirámides desde el aire, pero han tenido varios percances en los últimos años, incluyendo accidentes con lesiones y hasta con víctimas mortales.

