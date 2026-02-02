Muere “La Parca” tras explosión en taller clandestino de Tultepec, Edomex

Una explosión se registró hace unos minutos al interior de un taller clandestino donde se elaboraban productos pirotécnicos, ubicado en el patio de una vivienda de la calle Cuitláhuac, en el Barrio Santa Isabel, dentro del municipio de Tultepec, Estado de México.

En el sitio perdió la vida Francisco Ponce, alias ‘La Parca’, de 46 años de edad”, informó Osvaldo Muller a través de sus redes sociales.

Los equipos de emergencia se encuentran efectuando inspecciones en el lugar”, añadió en su publicación.

Incidente durante el manejo de material pirotécnico

De acuerdo con los primeros reportes, la deflagración ocurrió alrededor de las 12:25 horas en un inmueble ubicado en calle Cuitláhuac sin número, en el Barrio Santa Isabel. La explosión se habría producido mientras se manipulaba material pirotécnico, aunque hasta el momento no se ha precisado el tipo de producto que se trabajaba al momento del accidente.

El estallido cobró la vida de una persona en el lugar de los hechos, sin que se reportaran personas lesionadas ni la necesidad de evacuar a vecinos de la zona.

En el sitio de la explosión en Tultepec, perdió la vida Francisco Ponce, alias ‘La Parca’, de 46 años de edad. Facebook/Reporte Edo, Mex, Plus.

Elementos de Seguridad Pública de Tultepec acudieron de inmediato al sitio y procedieron a acordonar el área como medida preventiva. Las autoridades municipales confirmaron que, tras una primera evaluación, la zona no representa riesgo para la población circundante.

Al lugar también arribó personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCYB) de Tultepec, quienes realizaron una inspección inicial para descartar riesgos adicionales. En las labores participaron además equipos del área de Agua Potable y de Desarrollo de la Pirotecnia del municipio.

Esperan peritajes para determinar causas

Al cierre de este reporte, las autoridades permanecían en espera de peritos especializados para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las causas exactas de la explosión y confirmar las condiciones en las que operaba el taller.

El caso se suma a los incidentes relacionados con la fabricación y manejo irregular de pirotecnia en Tultepec, municipio reconocido por esta actividad, donde las autoridades mantienen operativos permanentes para reducir riesgos a la población.

