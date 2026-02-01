Estado de México registra reducción histórica de feminicidios

El Estado de México registró una disminución histórica en el delito de feminicidio durante la actual administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, gracias a la aplicación permanente de los Operativos Violeta por parte de la Policía de Género y a la coordinación con instancias de seguridad y justicia.

En 2025, la entidad reportó una reducción de 24.66 por ciento respecto a 2024 y una caída acumulada del 61 por ciento en comparación con 2022, al pasar de 138 a 55 víctimas, dejando por primera vez desde 2018 el primer lugar nacional en la incidencia de este delito.

De junio de 2024 a enero de 2026, la Policía de Género realizó 125 Operativos Violeta en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, con presencia en más de mil 120 colonias, mil 708 espacios públicos y mil 58 paraderos de transporte.

Estas acciones permitieron el acompañamiento a víctimas, la detención de agresores, la ejecución de acciones de búsqueda y el fortalecimiento de la prevención, en coordinación con la FGJEM, fuerzas federales y policías municipales.

A estas estrategias se suma la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano jurisdiccional especializado que operará las 24 horas del día para otorgar medidas de protección urgentes a mujeres en situación de violencia.

Esta instancia iniciará funciones prioritariamente en municipios con alerta de género y se ampliará a todo el estado, reforzando el acceso a la justicia y el compromiso institucional con la protección de los derechos de las mujeres.

De manera complementaria, el Poder Judicial del Estado de México reforzó el combate a la impunidad al emitir durante 2025 un total de 96 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, en las que estuvieron involucradas 99 personas, reflejando el compromiso institucional con la justicia, la protección de los derechos de las mujeres y la consolidación de un entorno más seguro en la entidad.

jcp