Trasladan a Texas a menor lesionada por explosión en Temascalcingo

Una menor de edad que resultó lesionada y con quemaduras por la explosión de fuegos pirotécnicos, durante las festividades religiosas en la comunidad de Santa María Canchesdá, fue trasladada al Hospital Shriners para Niños de Texas, especializado en la atención integral de niñas y niños con quemaduras.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, por los hechos ocurridos en esa comunidad, perteneciente al municipio de Temascalcingo, hospitalizadas ocho personas y 73 han sido dadas de alta.

El traslado se realizó para la rehabilitación funcional y posiblemente estética. Su estado de salud sigue siendo grave por la naturaleza de las lesiones, pero es estable”, dijo Celina Castañeda, secretaria de Salud estatal.

Detalló que inicialmente fue atendida en el Hospital General de Atlacomulco y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, al área especializada en pacientes con quemaduras, debido a la superficie corporal afectada.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Los pacientes que siguen internados se encuentran en:

Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”

Hospital General de Atlacomulco

Centro Médico de Toluca

Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)

Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Finalmente, Celina Castañeda dijo que la atención médica se brinda de manera gratuita, conforme a la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.