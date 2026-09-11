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Trasladan a Texas a menor lesionada por explosión en Temascalcingo

La menor primero fue atendida en el Hospital General de Atlacomulco, posteriormente la trasladaron al Hospital General de Toluca

Por: Ángeles Velasco

Ante estos hechos, la CEM exhortó a las comunidades, parroquias, familias y organizadores de las tradicionales celebraciones religiosas a actuar con responsabilidad y prudencia.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que por la explosión en Temascalcingo siguen hospitalizadas ocho personasFoto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Una menor de edad que resultó lesionada y con quemaduras por la explosión de fuegos pirotécnicos, durante las festividades religiosas en la comunidad de Santa María Canchesdá, fue trasladada al Hospital Shriners para Niños de Texas, especializado en la atención integral de niñas y niños con quemaduras.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, por los hechos ocurridos en esa comunidad, perteneciente al municipio de Temascalcingo, hospitalizadas ocho personas y 73 han sido dadas de alta.

El traslado se realizó para la rehabilitación funcional y posiblemente estética. Su estado de salud sigue siendo grave por la naturaleza de las lesiones, pero es estable”, dijo Celina Castañeda, secretaria de Salud estatal.

Detalló que inicialmente fue atendida en el Hospital General de Atlacomulco y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”, al área especializada en pacientes con quemaduras, debido a la superficie corporal afectada.

TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO, 06SEPTIEMBRE2026.- Una fuerte explosión sacudió Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, la noche del sábado durante la celebración de las fiestas patronales, dejando un saldo preliminar de 10 personas sin vida y 76 lesionadas. La explosión ocurrió en el atrio de la iglesia derribando una barda y techado que terminó sepultado a varias personas; el lugar fue acordonado y permanece bajo resguardo de Protección Civil municipal y policías estatales, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. Entre el silencio, la incertidumbre y el dolor, pobladores permanecen cerca del sitio donde la celebración se convirtió en tragedia.FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Los pacientes que siguen internados se encuentran en:

  • Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”
  • Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”
  • Hospital General de Atlacomulco
  • Centro Médico de Toluca
  • Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)
  • Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Finalmente, Celina Castañeda dijo que la atención médica se brinda de manera gratuita, conforme a la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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