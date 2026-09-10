Continúan hospitalizadas 8 personas por explosión en Temascalcingo

Tras la explosión por pirotecnia ocurrida el 5 de septiembre, en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, 73 personas han sido dadas de alta y ocho permanecen hospitalizadas, mientras que la cifra de fallecimientos es de 11 personas.

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que, al corte de las 15:00 horas de este jueves, ocho personas permanecen hospitalizadas y 73 ya fueron dadas de alta.

Las personas que continúan internadas reciben atención en las siguientes unidades médicas:

Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”

Hospital General de Atlacomulco

Centro Médico de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)

Hospital Materno Infantil del ISSEMYM

Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Asimismo, se informó que la Secretaría de Salud del Estado de México brinda atención médica gratuita a las personas que aún lo requieren y es la única institución encargada de brindar información sobre las personas afectadas.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

En el municipio concluyeron los funerales de las 11 personas que perdieron la vida, cuando se registró una explosión por fuegos pirotécnicos previo a las festividades de la localidad, en una bodega cerca de la iglesia que provocó el colapso de parte de la estructura.

Para atender la emergencia se desplegó un operativo con la participación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Cruz Roja Mexicana.

También acudió la Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad, servicios médicos y Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay, Atlacomulco y de Contepec, Michoacán.