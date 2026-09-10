Oaxaca llega a Nezahualcóyotl con 'La Vela Neza 2026'

Oaxaca con su música, comida y tradiciones llegará a Nezahualcóyotl con la sexta Vela Neza 2026 en donde se busca preservar las tradiciones de esa entidad en la región oriente del Estado de México y Área Metropolitana, donde hay un gran porcentaje de población de origen oaxaqueño.

Ello luego de que tan solo en Nezahualcóyotl, cuatro de cada 10 habitantes tiene orígenes de Oaxaca, por lo que se busca mostrar a las nuevas generaciones las tradiciones o recordarles a quienes ya no han podido regresar a su tierra natal.

Para ello la Colectiva de mujeres mexiquenses con orígenes oaxaqueños, con las Velas busca conservar la historia, tradiciones y costumbres del pueblo oaxaqueño, explicó Patricia Mendoza presidente de Corem.

Por lo que el 26 de septiembre, la música, vestimenta alegría y marionetas, invadirá las calles de Nezahualcóyotl con calendas.

La sexta Vela Neza 2026 llenará de música, calendas, trajes típicos y gastronomía oaxaqueña las calles de Nezahualcóyotl para preservar sus tradiciones. María de los Ángeles Velasco

Explicó que mujeres con raíces oaxaqueñas lucirán sus trajes imponentes qué enorgullecen cada región que mostrarán acompañadas de bandas de viento.

Alma Quiles, mayordoma, explicó que la calenda es un anuncio a celebrar la fe y tradiciones por lo que se podrá observar las marmotas: Enormes esferas o estandartes con rostros pintados montados en estructuras de carrizo y tela que giran al ritmo de la música.

Así como Chinas oaxaqueñas: Mujeres con trajes típicos que portan grandes canastas decoradas con flores sobre la cabeza.

La música y danza contará con bandas de viento tradicionales que interpretan alegres sones y chilenas.

Por lo que invitan a la población a participar a toda la gente a bailar por las calles. También traerán su gastronomía principalmente el mole negro y mezcal.