Tras accidente en Temascalcingo, Iglesia propone cambiar pirotecnia por drones

El uso de fuegos artificiales en fiestas patronales y celebraciones patrias tendría que ser reemplazado en pleno siglo XXI por otro tipo de manifestaciones culturales, artísticas o tecnológicas como por ejemplo, el uso de drones.

La tragedia del pasado domingo en Temascalcingo, Estado de México en la que perdieron la vida 10 personas y resultaron heridas más de 70 después de que un cohete incendió una bodega con material pirotécnico en plena celebración patronal, es una dura experiencia que tiene que servir para sensibilizar y concientizar a autoridades civiles, líderes religiosos y sociedad en general entorno a que cuidar la vida de las personas siempre es primordial así como salvaguardar el patrimonio cultural, el medio ambiente y hasta las mascotas.

Para el secretario ejecutivo de la comisión episcopal para la pastoral litúrgica de la iglesia católica, Jonathan Arellano Verdejo sustituir el uso de pirotecnia en las festividades patronales no es una decisión que se dará de un día para otro, sobre todo en comunidades donde la práctica está muy arraigada desde hace siglos; sin embargo, es momento de generar conciencia entre todos de los riesgos que implica su utilización.

Yo nada más no creo que sea posible llegar un día y a rajatabla decir: esto está prohibido, eso no creo que sea posible. Pero sí, creo que hay procesos de evangelización, procesos de concientización y creo que se puede lograr. Creo que también a las personas cuando se les dice, miren, los hermanos de la comunidad, por ejemplo, ahorita Santa María Canchesdá han tenido este accidente. ¿Qué tal si lo evitamos? A veces se genera esa conciencia, concientizar a todos, ¿no? al clero, concientizar a todas las comunidades, que la fiesta no dependa de los cohetes, sino de otras expresiones gastronómicas, culturales, musicales, de otro tipo, para evitar estos lamentables accidentes", evaluó en entrevista con Grupo Imagen.

Al hablar de la preservación del patrimonio cultural, Arellano Verdejo refirió que los fuegos artificiales cada 15 de septiembre hacen sufrir por ejemplo la estructura de la catedral de México por espacio de 15 minutos.

"Estas detonaciones a la estructura de la catedral, con su belleza, con este patrimonio que los mexicanos tenemos en esa catedral, sí se lastima. Entonces ahí es en donde, una vez más, hay que concientizar, ¿no? Que se puedan realizar otro tipo de shows, poco a poco. Hay que dar algún día al paso, algún día tal vez digan: hoy no va a haber cohetes, hoy va haber drones y ese día se va a dar el paso y el día que se dé, tal vez la gente manifieste un poco de molestia y diga, oye, pero la siguiente vez ya no va a ser tanto y a la siguiente quedan menos hasta que un día ya se pueda cambiar", expresó.

Migrar hacia otros modelos de manifestaciones culturales y artísticas tendrá que pasar por analizar los pros y los contras del uso de material pirotécnico en celebraciones patronales y patrias, destacó el sacerdote Arellano Verdejo para quien un modelo híbrido podría ser una buena opción en el camino de la sustitución del material pirotécnico.

Cabe tener presente que para que el espectáculo esté listo la noche del Grito de Independencia en el zócalo de la Ciudad de México, cada año desde el 14 de septiembre a las dos de la tarde, la catedral de México cierra al público por seguridad debido a que la pirotecnia que se utilizará en el festejo patrio se deposita en el Patio de Canónigos y en el Atrio por parte del personal de la secretaría de la defensa nacional.

¿Quién se encarga de la pirotécnica en fiestas patronales?

En cuanto a la organización de las fiestas patronales, el presbítero explicó que hay funciones que lleva a cabo la iglesia católica concernientes a las celebraciones religiosas, rezos, procesiones e imposición de sacramentos.

La otra parte de la festividad recae en manos de la comunidad y se organizan en comisiones y una de ellas es la de pirotecnia en la que sus integrantes se encargan desde recabar los recursos para ese fin hasta su contratación.

Posteriormente, viene la parte de la coordinación con las autoridades de protección civil, la elección del proveedor, verificar que cuente con el seguro respectivo y que las autoridades municipales extiendan el permiso correspondiente, si se cubren todos los requisitos, resumió.

En consultas realizadas por Grupo Imagen, en muchos pueblos de México existe la creencia de que "sin pirotecnia no hay fiesta" y muchas veces aún cuando se proponen distintas alternativas para la celebración patronal, los organizadores civiles y mayordomías "toman el control" de la festividad e instalan la pirotecnia en las instalaciones de los templos aún cuando los párrocos no estén de acuerdo.