Se apoderan del nombre “Toros Neza” y lo convierten en cártel del despojo

El intento de despojo de una parcela al costado de la Autopista Peñón-Texcoco, en Estado de México, destapó la probable existencia de un cártel del despojo que opera bajo el nombre de “Toros Neza”, igual que el extinto equipo de primera división de fútbol que desapareció a principios del 2000.

“Toros Neza tiene más de 14 bienes inmuebles de folios reales”, acusó el abogado y exfuncionario del municipio de Nezahualcóyotl, Edgar Arturo Mendieta, quien se dice víctima de esta organización desde 2017.

Durante una visita a su parcela invadida, relató a Excélsior que descubrió el modus operandi de este cártel tras más de seis años de una batalla legal que aún no logra librar en contra de Gabriela Becerril Ordaz, mejor conocida en Neza como Gaby Becerril.

Ella aparece, desde hace más de 10 años, en el acta constitutiva de la sociedad como apoderada legal, al igual que su hijo Daniel Gerardo Hernández Becerril, según pudo constatar este diario. Además, existen asambleas que son públicas en el Registro Público Económico, y cuyo último cambio ocurrió en 2019, cuando se modificó el giro de la sociedad para pasar de promoción del deporte a comercialización de bienes.

Roba el nombre de Toros Neza y protocoliza un acta constitutiva en el 2015 con el nombre de Toros Neza, pero Toros Neza no se dedica a ninguna actividad deportiva”, agregó el abogado.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

En 2019 me percato quién era la que movía los hilos de Toros Neza, la mujer tiene más de nueve propiedades en ese municipio, sumando un total de 23 propiedades que pueden ser comprobadas en el Instituto de la Función Registral (IFREM)”.

Defiende terreno desde hace 6 años

Mendieta relató que compró su parcela en 2003 con el sueño de poder cultivar cacao algún día, pero años después empezó a notar que tráileres se estacionaban en su terreno de manera indefinida.

En 2017 empieza el calvario porque empiezan a llegar gentes que no conozco, gentes que llegaban y empezaban a construir. Me llevé los tráileres. Otra vez se volvieron a meter, me llevé a la gente, otra vez se volvieron a meter”, contó.

Cuando empezó a tomar medidas legales surgió el nombre de Gabriela Becerril, quien también es dueña de Abys Transportes, con enfoque en transporte de tráileres.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

En los juzgados, la mujer y su defensa mostraron un contrato de compraventa que posteriormente Mendieta pudo desacreditar ante el Tribunal Unitario Agrario, el cual emitió en 2025 una sentencia que prácticamente lo declara como el dueño legítimo del predio de dos hectáreas.

Sin embargo, a más de un año de dicha sentencia, acusa que no se ha judicializado una carpeta por el delito de despojo.

Actualmente la parcela sigue invadida por una familia que vive dentro de un remolque. De hecho, durante una visita, Excélsior pudo hablar con una mujer que se encuentra dentro, quien confesó estar ahí por instrucciones de la “Licenciada Becerril”.

- ¿Usted le renta a la señora Becerril?

- No, yo le estoy ciudadano el terreno.

- ¿Ella la invitó a cuidar el terreno? ¿Cómo fue esa plática?

- Sí, así fue.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no respondió a una solicitud de entrevista de Excelsior sobre este caso.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

¿Quién es Gaby Becerril?

Gaby Becerril tiene bardas con su nombre en las calles de Neza y se presenta como titular de Fundación México RHB, que en redes dice dedicarse a la recolección de tapitas de plástico para ayudar a personas sin seguridad social.

En entrevista para Excelsior, ella y su abogado no solamente desmintieron los señalamientos en su contra, sino que desconocieron la existencia de Toros Neza.

Es totalmente mentira, nosotros somos una fundación que estamos con recurso propio, o sea, no pedimos ningún apoyo a nadie”, dijo la mujer.

Su abogado, Óscar Fernando Jiménez, aseguró que el señor Mendieta “ha inventado una serie de argucias para intentar desacreditar tanto la reputación de mi representada como en los diversos juicios; insisto, ha presentado documentación apócrifa. Esto, con relación a que tiene colusión con las autoridades”.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Cuestionados sobre la supuesta lista de bienes con la que cuenta la señora Becerril a su nombre, su defensa se limitó a decir que esa información se obtuvo de manera ilegal. No obstante, no confirmó ni negó su existencia.