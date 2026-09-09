Capturan a extorsionadores que operaban en la Central de Abasto de Ecatepec

Diez personas fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que fueron acusadas de cometer los delitos de secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo y narcomenudeo dentro de la Central de Abasto de Ecatepec.

Para tratar de ocultar sus actividades ilegales, operaban mediante supuestos sindicatos, organizaciones de transportistas, incluso se hicieron pasar como magistrados y legisladores para intimidar a las víctimas.

Entre los detenidos también se encuentra una agente del Ministerio Público, pues se presume que usó su cargo para proporcionar información a los líderes de la organización sobre operativos en su contra, entre otras acciones ilegales.

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Los operativos en contra de esa célula delictiva se ejecutaron los pasados 4 y 6 de julio, 12, 19 y 20 de agosto, así como este 9 de septiembre, los que también permitieron el aseguramiento de seis inmuebles, 20 vehículos y diversos bienes, detalló la FGJEM.

Esta red extorsiva estaría estrechamente vinculada con actividades de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX, A.C.) y con miembros del Consejo de Administración de la Central de Abasto Ecatepec”.

La primera captura ocurrió el 4 de julio en contra de Jorge Antonio “N” alias “Coronel”, identificado como uno de los líderes de “USON”, en Hidalgo, pues se refugió en esa entidad para evadir a las autoridades mexiquenses, a dicha persona se le acusa de extorsión, robo con violencia y despojo.

También se aseguraron seis inmuebles relacionados con Jorge Antonio “N”, uno de ellos fue el “Despacho de Abogados Coronel”, ubicado en Ecatepec; un rancho conocido como “Xala”, en Axapusco; un salón de fiestas y una amplia propiedad privada y una escuela de educación básica denominada “Coronel School Kids”, estos últimos tres inmuebles ubicados en Ecatepec.

Dentro del “Rancho Coronel” se encontraron tractores y maquinaria agrícola, remolques ganaderos, 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, 9 puercos y dos ponis. En otra acción se aseguraron 16 camionetas, tres vehículos y una cuatrimoto.

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Le fue cumplimentaba orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, librada por un Juez de Control del Estado de México. El 10 de julio fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec”.

Caída de “El Gordo”

El 19 de agosto fue detenido Alejandro “N” alias “El Gordo”, líder de COTRAMEX, supuesto sindicato dedicado al transporte de mercancía dentro de la central de abasto; sin embargo, se presume que la mercancía que pasaba por su organización era robada.

“El Gordo” se llegó a ostentar como Fiscal Regional, Ministerio Público, Magistrado, abogado e incluso diputado, también se detectó que se hacía pasar como integrante de la Mesa Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec.

Con la finalidad de desvirtuar la imputación que se realizó en su contra, su defensa presentó como órganos de prueba a su favor a integrantes de la Mesa Directiva, tales como A.N.R., apoderado Legal; R.C.R.P., integrante de Gabinete; así como Carla “N”, administradora y quien está sujeta a investigación por presunto fraude cometido en abril de 2024, relacionado con la venta de una bodega en la misma central”.

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De acuerdo con la investigación, el 16 de febrero de este año “El Gordo” privó de la libertad a una familia en el poblado Santiago Tolman, municipio de Otumba, bajo el argumento de que el vehículo tipo remolque en el que viajaban era robado.

Alejandro “N” amenazó a la familia con encarcelarlos, para evitar su detención los hizo firmar un documento en el que se comprometían a realizar un pago para no meterlos a la cárcel, por esos hechos fue vinculado a proceso el 2 de septiembre y está en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

Captura de “Siddhartha”

La FGJEM detuvo a Enrique “N” alias “Siddhartha”, el 12 de agosto, dentro de la central, las víctimas lo identificaron como prestamista y supuestamente operaba con autorización de la mesa directiva.

Su vinculación a proceso también ocurrió el 2 de septiembre por el delito de extorsión, ya que el 18 de mayo exigió 500 pesos semanales a una persona en Nezahualcóyotl para dejarlo vender cosméticos.

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Días después, el 21 de agosto, fueron detenidas Laura “N” y su hija Magaly “N”, investigadas por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, además de cobrar las extorsiones dentro de la central.

Laura “N” es esposa de Miguel Ernesto, "El Maiky", detenido el 10 de agosto de 2025 en Ecatepec, por el delito de portación de arma de fuego. Hasta antes de su detención, este sujeto cobraba cuotas a los franeleros, pepenadores y locatarios de la central, para permitirles trabajar; tras su captura, Laura “N” presuntamente interviene en esa actividad”.

La FGJEM detalló que el 30 de abril ambas mujeres abordaron a sus víctimas, quienes con ayuda de otro sujeto, las privaron de la libertad para obligarlas a pagar una cuota, en caso de negarse, causarían daño a sus familias.

Laura “N” y Magali “N” fueron internadas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde el pasado 2 de septiembre, fueron vinculadas a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Protección ministerial

Posteriormente, el 12 de agosto la Policía de Investigación detuvo a Marco Antonio “N”, Roberto “N”, “El Abeja”; Vladimir Alejandro “N”, “El Mudo” e Iván “N”, quienes se ostentaban como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a ellos se les investiga por la venta de drogas en ese mercado, así como por extorsión.

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La investigación estableció que el 25 de junio amagaron con arma de fuego a un comerciante para que pagara derecho de piso, por lo que fueron vinculados a proceso el 20 de agosto y están internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Para evadir la acción de la justicia e intimidar a las víctimas que denunciaran las actividades ilícitas de este entramado, una Agente del Ministerio Público de la FGJEM, identificada como Isela “N”, presuntamente proporcionaba información de investigaciones en curso a Alejandro “N” y le alertaba de acciones operativas que pudieran afectar sus actividades delictivas”.

Dicha funcionaria fue detenida este 9 de septiembre, por su probable participación en el delito de extorsión, por lo que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario de Cuautitlán, en espera de que sea vinculada a proceso.