“¡No te mueras!”, la dramática petición a un herido en Teotihuacán

La conmoción por el ataque armado cometido en la zona arqueológica de Teotihuacán aún no se detiene, ya que se han dado a conocer más videos sobre los momentos posteriores a la balacera desatada por Julio César Jasso Ramírez.

En un video publicado por el periodista Manuel López San Martín, se observa a tres parejas abrazadas y sentadas en el piso, así como a un hombre corpulento con gafas oscuras que perdió el conocimiento mientras una mujer lo auxilia, también se observa que un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ayuda a los visitantes.

Entre la confusión, algunas personas empiezan a notificar a los demás la zona en la que están las ambulancias, para que reciban los primeros auxilios.

Uno de los momentos más dramáticos ocurre cuando el policía y una mujer se acercan al turista que está tendido en el piso, mientras el uniformado lo toma de la cabeza y lo mueve para que reaccione, la mujer solo puede gritarle: “¡No te mueras!”.

Atención médica a heridos

Este viernes, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que, respecto a la atención médica para los heridos por este hecho, aún hay tres personas internadas.

Dos pacientes permanecen hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben atención integral por personal médico especializado. Mientras que un tercer paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, para continuar con su tratamiento médico”.

*DRR*