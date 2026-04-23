“No tengo por qué disculparme de nada”, dice hermana del tirador de Teotihuacán

Después de varios días de estar en el ojo del huracán tras el ataque armado perpetrado por Julio César Jasso el pasado lunes en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, en el Estado de México, su familia se pronunció al respecto.

De forma pública, por medio de redes sociales, su hermana Diana Laura Jasso Martínez, escribió un mensaje al respecto en relación a los hechos e información que circuló y sigue saliendo sobre el caso.

Cabe mencionar que el acto traspasó fronteras debido al sitio en que ocurrieron los hechos y al modus operandi que utilizó Julio César, pues su acción dejó víctimas mortales y varios lesionados, además de una fuerte reacción de las autoridades de seguridad en el país.

¿Qué dijo la hermana del tirador?

Bajo este contexto, Diana Laura publicó en sus redes sociales diversas precisiones dejando en claro que gran parte de lo que se ha dicho hasta el momento sobre su hermano no corresponde con la realidad.

Por principio de cuentas, la mujer mencionó que el origen de su hermano no corresponde al estado de Guerrero y de paso señaló que como familia han colaborado de la mano con el Gabinete de Seguridad Federal, así como con las autoridades locales correspondientes.

Quisiera aclarar demasiada información FALSA que se ha publicado por miles de personas amarillistas que pretenden lucrar con el dolor ajeno, queriendo obtener un gramo de protagonismo. Quiero ser puntual en que he estado trabajando de la mano con las autoridades para entre otros temas el ACLARAR que mi hermano jamás pretendió ni dijo ser originario de Tlapa”, explicó,

Aunado a lo anterior, apuntó que debido a que la noticia fue mediática, muchas personas han aprovechado la coyuntura para buscar fama por medio de entrevistas o dichos de haber conocido a su hermano.

Diana Laura publicó en sus redes sociales diversas precisiones dejando en claro que gran parte de lo que se ha dicho hasta el momento sobre su hermano no corresponde con la realidad. Especial

Es una noticia INTERNACIONAL por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se ha compartido es mentira. Todo mundo busca un minuto de fama , haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etc”, mencionó.

En otra parte del texto, Jasso Martínez precisó que sólo su madre y ella eran la familia que tenía el joven de 27 años y que en su momento darán su versión ante los medios de comunicación.

Derivado de lo anterior, la familia del responsable pidió tener cautela y empatía por el momento que se está viviendo y señaló que más adelante darán su versión completa de lo ocurrido.

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“No tengo por qué disculparme de nada”

En más sobre el tema, la hermana del tirados de Teotihuacán sentenció que ella no tiene responsabilidad alguna en los hechos y rechazó cualquier presión para disculparse públicamente.

Yo no tengo por qué DISCULPARME de absolutamente NADA. Yo no he cometido ningún delito. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que yo no cometí”, sostuvo.

Por último, Diana Laura refirió que siempre ha sido una mujer muy fuerte, pues a pesar de las circunstancias en su vida, siempre ha salido adelante por lo en esta ocasión de forma tajante mencionó “no será la excepción”.

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fdm