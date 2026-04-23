Entregan cuerpo del tirador de Teotihuacán a su familia ¿qué seguirá?

Durante las primeras horas de este jueves 23 de abril fue entregado el cuerpo de Julio César Jasso, sujeto que disparó a varios turistas cuando estaban en la pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes.

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia del Estado de México el cuerpo del Julio César quien el pasado lunes accesó a la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán armado y realizó disparos contra los visitantes del lugar fue reclamado por su familia.

Tirador de Teotihuacán Especial

Su cuerpo debe ser enterrado

Se sabe que uno de los requisitos de las autoridades es que el cuerpo deberá ser inhumando, no puede ser cremado por si es necesario hacerle nuevas pruebas para las investigaciones.

Después de haber concluido con la necropsia, su cuerpo fue entregado a su familia en la Fiscalía de Justicia del Estado de México en Texcoco, a donde fue llevado luego de que presuntamente se quitó la vida, después de matar a una turista canadiense y en donde 13 personas resultaron lesionadas.

La Cruz Roja desplegó una respuesta operativa tras el ataque armado en Teotihuacán; indicó que movilizó tres ambulancias junto con un equipo de 10 paramédicos. Elementos de la Cruz Roja atienden a lesionados en Teotihuacán

En tanto, el cuerpo de la turista canadiense también fue entregado y solo estaban a la espera de conclusión de trámites consulares para ser repatriado.

¿Dónde lo van a enterrar?

Se sabe que Julio César Jasso vivía con su padre en la Ciudad de México, mientras su mamá reside en Puebla, la pareja estaba divorciada. Debido a esto no se sabe el lugar donde será enterrado el llamado asesino de la pirámide de Teotihuacán.

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