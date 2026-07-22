José Guadalupe Torres asume como nuevo obispo de Ecatepec

Con tapetes de aserrín y una fiesta en las calles, feligreses católicos dieron la bienvenida a José Guadalupe Torres Campos, quien tomó posesión canónica como obispo de la Diócesis de Ecatepec, Estado de México.

Vengo con el corazón abierto para caminar con ustedes, quiero ser un obispo cercano a la gente”, dijo en su primer mensaje al pueblo.

Monseñor José Guadalupe Torres llegó al Santuario de la Quinta Aparición, ubicado en Santa María Tulpetlac, acompañado de Pedro Mena Alarcón, jefe de la Unidad de Asuntos Religiosos del gobierno del Estado de México.

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En el lugar fue recibido por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien le propuso al representante de la iglesia católica caminar juntos en una agenda permanente por la paz, para atender a las juventudes, recuperar los espacios comunitarios, fortalecer los valores, acompañar a las víctimas, promover el desarme y acercarse a las colonias donde más se necesita construir la confianza.

Durante su caminata por las calles de Ecatepec, cientos de fieles católicos con globos, banderas y carteles, recibieron al nuevo obispo con porras y gritos de bienvenida.

Posteriormente, en la catedral de Ecatepec se le tomó protesta canónica, en una misa que fue presidida por el nuncio apostólico, Joseph Spiteri.

El obispo Torres Campos destacó que se une a la Diócesis de Ecatepec para compartir con los ecatepenses alegrías, esperanza, preocupaciones y desafíos.

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Gracias por abrirme las puertas de su corazón y recibirme como obispo, caminemos juntos confiando siempre en el señor para seguir construyendo una iglesia viva, cercana y misionera”.

Estableció que su misión es continuar la labor que hicieron sus antecesores, es decir, pastorear con amor cercanía a esta diócesis.

Torres Campos es originario de León Guanajuato, fue primer obispo auxiliar de Ciudad Juárez, Chihuahua y obispo de Gómez Palacio, Durango.

La Diócesis de Ecatepec fue creada en 1995, al frente de ella han estado Onésimo Cepeda Silva, de 1995 a 2012, así como Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, de 2012 a 2024.