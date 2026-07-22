Explosión de polvorín en Chalco deja una persona sin vida

Una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada por la explosión en un polvorín autorizado en la zona ejidal del poblado de Cuautzingo, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Los vecinos de los alrededores reportaron un fuerte estruendo, se percataron de una fuerte columna de humo que salía de un polvorín.

A la zona acudió Protección Civil y Bomberos, quienes auxiliaron a un hombre que presentaba quemaduras, quien fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad en Ixtapaluca.

Mientras en el lugar también fue hallado el cuerpo de un hombre sin signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó la explosión que también provocó un incendio que fue controlado, lo que evitó afectaciones a otras viviendas, pues el taller de pirotecnia se ubica en una zona aislada del ejido de Cuautzingo.

La zona se encuentra acordonada para que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) retiren el cuerpo del occiso.